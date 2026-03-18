Активная защита Trophy не спасла экипаж танка Merkava Мк4М от удара в люк

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Израильская армия несет потери в танках Merkava Мк4М в Южном Ливане. В социальных сетях появилось видео, снятое движением "Хезболла" в районе населенного пункта Маркабы 8 марта текущего года.

Показано, как оператор производит выстрел из противотанкового комплекса третьего поколения Almas 1. Ракета делает "горку", а затем пикирует прямо в открытый люк танка.

ПТУР - по сути аналог израильского Spike-LR может самостоятельно наводиться на цель, но в данном случае полет происходил в ручном режиме, что позволило ударить в уязвимое место.

Эта модификация 65-тонного танка оборудована комплексом активной защиты Trophy, которая должна перехватывать подлетающие к боевой машине различные боеприпасы, но в этот раз КАЗ, похоже, оказался бессилен. Пока неизвестно, что произошло с экипажем, но находившиеся в башне вряд ли уцелели.

ПТРК Almas 1 имеет дальность поражения 4000 м. Длина ракеты - 1100 мм, диаметр - 130 мм. Имеющаяся тандемная боевая часть пробивает 600 мм брони.

Алексей Брусилов