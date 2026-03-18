Войти
Вестник Мордовии

Активная защита Trophy не спасла экипаж танка Merkava Мк4М от удара в люк

316
0
0

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Израильская армия несет потери в танках Merkava Мк4М в Южном Ливане. В социальных сетях появилось видео, снятое движением "Хезболла" в районе населенного пункта Маркабы 8 марта текущего года.

Показано, как оператор производит выстрел из противотанкового комплекса третьего поколения Almas 1. Ракета делает "горку", а затем пикирует прямо в открытый люк танка.

ПТУР - по сути аналог израильского Spike-LR может самостоятельно наводиться на цель, но в данном случае полет происходил в ручном режиме, что позволило ударить в уязвимое место.

Эта модификация 65-тонного танка оборудована комплексом активной защиты Trophy, которая должна перехватывать подлетающие к боевой машине различные боеприпасы, но в этот раз КАЗ, похоже, оказался бессилен. Пока неизвестно, что произошло с экипажем, но находившиеся в башне вряд ли уцелели.



ПТРК Almas 1 имеет дальность поражения 4000 м. Длина ракеты - 1100 мм, диаметр - 130 мм. Имеющаяся тандемная боевая часть пробивает 600 мм брони.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Продукция
Merkava
Spike NLOS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя