Остров поражения: попытка высадки на Харк обернется для военных США крупными потерями

Какие возможности для отражения десантной атаки имеются у Ирана и чем заканчивались предыдущие военные операции американцев в этом регионе

Попытка США провести десантную операцию на иранский остров Харк в Персидском заливе может обернуться серьезными потерями. По данным западных СМИ, в Пентагоне всерьез рассматривают возможность захвата острова, на котором расположена ключевая нефтяная инфраструктура Ирана и через который проходит значительная часть экспорта сырья. Контроль над ним позволил бы Вашингтону ударить по энергетическим доходам Тегерана и усилить давление на республику. Однако, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, иранские военные способен сорвать такую операцию с помощью ракет, беспилотников и минных заграждений. О возможных сценариях развития ситуации на острове Харк - в материале "Известий".

Как американцы могут высадиться на остров Харк

«По моему приказу Центральное командование вооруженных сил США нанесло один из самых мощных ударов с воздуха в истории Ближнего Востока. Мы полностью уничтожили все военные объекты на иранском острове Харк», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social 14 марта.

А уже 16-го марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США рассматривает возможность проведения операции по захвату нефтяной инфраструктуры на острове Харк, что потребовало бы наземной операции. В материале отмечается, что такое решение может быть принято, «если танкеры по-прежнему будут заблокированы в Персидском заливе».

Сейчас остров Харк является ключевым звеном в цепи поставок иранской нефти. Расположенный в акватории Персидского залива, через него проходит 90% экспорта сырья республики.

В случае проведения десантной операции на иранский остров Харк в Персидском заливе американцы столкнутся с большими потерями, рассказал «Известиям» экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

— У Штатов достаточно возможностей, чтобы перебросить необходимые силы и средства для высадки десанта на остров, — отметил он. — Но Иран — серьезное в военном отношении государство, у которого есть мощные вооруженные силы. У меня не вызывает сомнений, что он предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить высадку. Если она и произойдет, надо будет ожидать больших потерь у Соединенных Штатов.

По мнению вице-адмирала, у Ирана имеется достаточное количество противодесантных мин, которые могут остановить десант на быстроходных лодках. Кроме того, исламская республика располагает большим количеством воздушных, надводных и подводных беспилотных аппаратов.

— При использовании мин нынешнего поколения будет создан барьер, позволяющий противостоять десантной операции, — заключил Александр Бражник.

Высадка с использованием вертолетов выглядит более вероятным сценарием, однако и в этом случае Иран способен оказать сопротивление. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. По его словам, иранская армия располагает значительным количеством переносных зенитных ракетных комплексов, которые могут представлять серьезную угрозу для вертолетов. Эксперт напомнил, что в ходе нынешней операции США уже испытывали потери в технике.

В то же время операция с помощью крупных десантных кораблей в Персидском заливе маловероятна, полагает Дандыкин.

— У США большие универсальные десантные корабли с водоизмещением порядка 40 тысяч тонн и более 200 метров длинной, — пояснил он. — Это отличная цель. У Ирана есть ракеты, дроны, торпеды типа российской «Шквал», которая идет со скорость около 200 км в час. У США начнутся неприятности уже на подходе к Ормузскому проливу. Кроме того, иранцы могут заминировать все подходы к острову — и это будет большой проблемой. Не стоит забывать, что несмотря на заявления американцев, у республики остались боевые корабли.

Сама идея подобной операции в целом выглядит крайне рискованной, считает контр-адмирал, кандидат военных наук Михаил Чекмасов.

— Десантная операция начинается с мероприятий гидрографического обеспечения, — пояснил он. — В ходе таких действий на берег высаживаются специально подготовленные силы, чтобы выбрать и обозначить места высадки. Они проводят разведку на предмет минной опасности. И не только на земле, но и исследуют море рядом с побережьем, чтобы обнаружить подводные минные постановки. Это всё необходимо проводить. И я сомневаюсь, что иранские войска и КСИР позволят американцам это сделать.

Но главная трудность, с которой придется столкнуться американцам, — это снабжение высадившихся сил.

— Необходимо будет организовать всестороннее обеспечение морпехов — пополнение боекомплекта и продовольствия, доставка других грузов, эвакуация раненных. В таких условия это будет весьма непросто и без потерь здесь не обойтись. И не важно, какой способ десантирования они выберут, — уверен он.

Кроме того, остров небольшой и будет подвергаться систематическому огневому воздействию иранских сил, отметил Михаил Чекмасов.

По мнению Дандыкина, подобные планы возникают и обсуждаются не от хорошей жизни.

— Сейчас США и Израиль оказались в тупике, — отметил он. — Иран, вопреки их ожиданиям, ведет войну и сдаваться не собирается, оказалось, что он не похож на Венесуэлу. Провести быструю операции со сменой правительства у них не получилось. Ни американцы, ни израильтяне сейчас, похоже, не знают как изменить ситуацию в свою пользу и перебирают любые варианты.

Примечательно, что в 1988 году, тогда еще бизнесмен Трамп уже высказывался о нанесении ударов по иранскому острову. В интервью The Guardian он сказал: «...Один выстрел по нашим людям или кораблям — и я бы разнес в пух и прах остров Харк. Я бы вторгся туда и захватил бы его...».

В то же время командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что атака США на остров скажется на ценах на нефть.

«Если умный контроль над Ормузским проливом принес вам новые индексы цен на нефть, то атака на Харк дала бы вам более тяжелое и новое уравнивание цен и распределения энергии в мире», — написал он в соцсети Х.

Какой опыт десантных операций есть у США

США имеют опыт неудачных десантных операций в период после Второй мировой войны. Одна из них — высадка кубинских эмигрантов в заливе Свиней на Кубе. Командовало ей Центральное разведывательное управление. Кубинская армия разгромила нападавших за трое суток. Более тысячи высадившихся попали в плен, около сотни — погибли. Провал операции привел к отставке директора ЦРУ Аллена Даллеса и вызвал широкий международный резонанс.

Одной из самых провальных в истории США стала операция «Орлиный коготь», проведенная в апреле 1980 года. Президент Джимми Картер приказал освободить заложников, захваченных в посольстве США в иранской столице. Спецназу США была поставлена задача высадиться на вертолетах в окрестностях Тегерана, пересесть на грузовики, атаковать здание посольства и освободить дипломатов.

Однако с самого начала операция пошла не по плану. Один вертолет сразу после взлета упал в море, другой потерялся в песчаной буре и вернулся обратно. Еще одна машина потерпела аварию на месте приземления, погибли восемь человек. Операцию прервали, и спецназовцы улетели обратно. Заложники в итоге были освобождены после переговоров в обмен на 8 млрд долларов.

Роман Крецул

Богдан Степовой