Россия обновит орбитальную группировку: к 2030 году запустят 8 новых спутников связи

Часть старых аппаратов отправят на замену

В компании «Космическая связь» рассказали о планах обновления орбитальной группировки. По словам гендиректора Алексея Волина, до 2030 года на геостационарной орбите начнут работать 8 новых спутников, которые придут на смену действующим аппаратам. Благодаря этому суммарная орбитальная емкость увеличится: вместо 269 транспондеров будет задействовано 286.

Часть существующих аппаратов выработает свой ресурс в ближайшие годы. Среди них — «Экспресс-АТ1», который 4 марта вышел из строя по неустановленной причине и прекратил работу примерно за 3 года до завершения расчетного срока службы. Как отметил Волин, расширять количество спутников на геостационарной орбите компания пока не планирует, поскольку число аппаратов напрямую связано с закрепленными за страной орбитальными позициями.

При этом общее количество российских спутников все же будет расти. Параллельно развивается низкоорбитальная группировка компании «Бюро 1440», а также система «Экспресс-РВ», создаваемая для высокоэллиптических орбит. В результате суммарная пропускная способность отечественных спутниковых систем должна заметно увеличиться.