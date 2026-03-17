Французская Thales представила SkyDefender — действующего конкурента американской системы ПРО «Золотой купол»

В отличие от разрекламированной Дональдом Трампом, но все еще остающейся на стадии концепции системы ПРО «Золотой купол», французская SkyDefender уже введена в эксплуатацию.

Зона действия системы 5000 км, что гораздо меньше, чем у перспективного «Золотого купола». SkyDefender представляет собой модульную многоуровневую оборонительную систему под управлением искусственного интеллекта. Она предназначена для защиты от тактических баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также БПЛА. Старт баллистических ракет SkyDefender обнаруживает с помощью геостационарных спутников Thales Alenia Space. Цели на средних дистанциях (до 150 км) обнаруживает радар Ground Fire, а уничтожают ракеты SAMP/T NG. Маловысотные цели и беспилотники уничтожаются с помощью системы SHORAD/VSHORAD. Помимо этих средств для перехвата могут использоваться ракеты с лазерным наведением Marlet, ракеты Mistral 3 с инфракрасным самонаведением и 40-мм пушка CTA RapidFire. Вместе они обеспечивают быстрое реагирование практически на любые воздушные цели.

  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"