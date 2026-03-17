Французская Thales представила SkyDefender — действующего конкурента американской системы ПРО «Золотой купол»

В отличие от разрекламированной Дональдом Трампом, но все еще остающейся на стадии концепции системы ПРО «Золотой купол», французская SkyDefender уже введена в эксплуатацию.

Зона действия системы 5000 км, что гораздо меньше, чем у перспективного «Золотого купола». SkyDefender представляет собой модульную многоуровневую оборонительную систему под управлением искусственного интеллекта. Она предназначена для защиты от тактических баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также БПЛА. Старт баллистических ракет SkyDefender обнаруживает с помощью геостационарных спутников Thales Alenia Space. Цели на средних дистанциях (до 150 км) обнаруживает радар Ground Fire, а уничтожают ракеты SAMP/T NG. Маловысотные цели и беспилотники уничтожаются с помощью системы SHORAD/VSHORAD. Помимо этих средств для перехвата могут использоваться ракеты с лазерным наведением Marlet, ракеты Mistral 3 с инфракрасным самонаведением и 40-мм пушка CTA RapidFire. Вместе они обеспечивают быстрое реагирование практически на любые воздушные цели.

Александр Агеев