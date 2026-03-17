Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)

FT: Трамп ожидает от европейских союзников отправки спецназа в Иран

Трамп просит всех подряд о помощи в войне против Ирана, пишет FT. Собственных сил для уничтожения режима в Тегеране оказалось категорически недостаточно, поэтому президент США сделал неожиданное предложение.

Эдвард Люс (Edward Luce)

В интервью Financial Times президент США допустил, что саммит в Китае может быть отложен.

Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное" будущее, если союзники США не помогут открыть Ормузский пролив, и выступил с прямым призывом к европейским странам поддержать его военную кампанию в Иране.

Президент США также заявил газете The Financial Times в воскресном интервью, что может отложить свой саммит с председателем Китая Си Цзиньпином в конце месяца, и потребовал, чтобы Пекин сперва помог освободить ключевую водную артерию.

"Вполне уместно, чтобы люди, которые пользуются проливом и извлекают из этого выгоду, позаботились, чтобы с ним все было хорошо", — завил Трамп, подчеркнув, что Европа и Китай сильно зависят от нефти из Персидского залива, в отличие от США.

"Если ответа [от европейцев] не последует или последует, но отрицательный, думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", — добавил он.

За день до восьмиминутного телефонного разговора с The Financial Times Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее и Великобритании с призывом поддержать "совместные усилия" и открыть канал, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Иран фактически закрыл пролив более двух недель назад, когда США и Израиль начали боевые действия. Тут же возник страх нового скачка цен на нефть с далеко идущими последствиями для мировой экономики. Попытки же США открыть ключевой водный путь провалились. Мировые цены на нефть в воскресенье вечером достигли 106 долларов за баррель — взлетев с начала войны примерно на 45%.

Несмотря на грозное предупреждение, Трамп настроен пессимистично и сомневается, что союзники США прислушаются к его просьбам о помощи.

"У нас есть такая организация под названием НАТО, — сказал Трамп, в прошлом не раз критиковавший североатлантический союз. — Мы были очень любезны. Мы ведь не обязаны были помогать им с Украиной. Украина вообще-то за тысячи километров от нас... Но мы им помогли. А теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы подставим им плечо, а они нам — нет. И я не уверен, что они нам помогут в этот раз".

На просьбу уточнить, какая помощь его устроит, Трамп ответил: "Любая". Он добавил, что союзники должны направить минные тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США.

Ему также нужны "люди, которые разделаются со злоумышленниками, засевшими на побережье [Ирана]". Трамп намекнул, что ему нужен европейский спецназ или другая военная помощь для устранения иранцев, "создающих помехи" в Персидском заливе с помощью беспилотников и морских мин.

"Мы бьем по ним жестко, — сказал Трамп. — Им ничего не остается, кроме как затеять заварушку в проливе, но эти люди (европейцы — прим. ИноСМИ) получают выгоду и должны помогать нам взять ситуацию под контроль. Мы им поможем. Но они должны там быть. Вообще нужно много народа, чтобы держать некоторых в узде".

Трамп сказал, что рассчитывает, что Китай также поможет освободить пролив до запланированного на конец месяца саммита с Си Цзиньпином — своей первой поездки в Китай на втором президентском сроке.

"Думаю, Китай тоже должен помочь, ведь он получает 90% своей нефти через пролив", — сказал Трамп. "Ждать до саммита непозволительно долго", — добавил он.

"Мы хотели бы узнать об этом заранее. Это (две недели — прим. ИноСМИ) долгий срок, — заявил Трамп. "Мы можем [поездку] и отложить", — добавил Трамп, не уточнив, надолго ли.

Комментарии президента США прозвучали после того, как его министр финансов Скотт Бессент встретился с китайским коллегой Хэ Лифэном в Париже на переговорах о саммите в Пекине, запланированном на конец марта.

Си Цзиньпин пригласил Трампа посетить Китай, когда два лидера встретились в Южной Корее в конце октября и заключили перемирие в торговой и технологической войне. Пекин, в свою очередь, не проявил желания отложить саммит, несмотря на войну в Иране, откуда поступает значительная часть китайской нефти.

Ранее в воскресенье в беседе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп выразил особое разочарование реакцией Лондона.

"Великобританию можно считать союзником номер один, старейшим и так далее, но, когда я попросил их помочь, они не захотели, — сказал он. — И как только мы практически уничтожили исходящую от Ирана угрозу, они сказали: „Ну что ж, мы пошлем пару кораблей“, а я ответил: „Знаете, они вообще-то нужны нам до победы, а не после“. Я давно говорил, что НАТО превратилась в улицу с односторонним движением".

Он заверил, что опасность для союзников при переброске военных средств в Персидский залив минимальная, поскольку США и Израиль уничтожили военный потенциал Ирана за последние две недели.

"Мы, по сути, уничтожили Иран, — сказал Трамп. — У них больше нет ни военно-морского флота, ни противовоздушной обороны, ни военно-воздушных сил — ничего не осталось. Единственное, что они могут сделать, — это мелкие пакости вроде мин в воде. Это неприятность, но и от нее могут быть проблемы".

Однако европейские союзники уже пострадали от войны. В четверг в результате удара иранского беспилотника по Ираку погиб французский солдат. В воскресенье на базе в Кувейте был уничтожен итальянский самолет.

Трамп также предупредил, что США готовы нанести новые удары по острову Харк, центру нефтяного экспорта Ирана, а также нацелиться на нефтяную инфраструктуру страны.

"Вы видели, что вчера мы ударили по острову Харк — по всему, кроме труб", — сказал он, имея в виду объявленную в пятницу бомбардировку. — Мы можем закончить с этим за пять минут. И им нечего противопоставить нам".

Отвечая на вопрос, помогает ли Россия Ирану спутниковыми данными для наведения на американские и израильские системы противоракетной обороны, Трамп сказал: "Я не знаю, может, и да. С другой стороны, мы же в определенной степени помогаем Украине. Трудно жаловаться, что, мол, вы по нам целитесь, когда мы сами помогаем Украине".

Предшественник Трампа Джо Байден выделил Украине военной техники на 350 миллиардов долларов, подчеркнул президент. "Поэтому трудно говорить: „Боже, что вы делаете?“, — когда мы сами делаем то же самое".

Статья написана при участии Дмитрия Севастопуло из Вашингтона