Войти
ЦАМТО

Программа модернизации ПО истребителей F-35 "Лайтнинг-2" фактически стагнирует

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 марта. Программа модернизации программного обеспечения (ПО) истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" фактически стагнирует.

Об этом говорится в ежегодном отчете директора по оперативным испытаниям и оценке (DOT&E) Министерства войны США.

По данным агентства Bloomberg, пакет обновления TR-3 признан "преимущественно непригодным для использования" в течение большей части 2025 финансового года.

Обновление TR-3 (Technology Refresh 3) является критическим звеном для перехода к перспективному стандарту Block 4. Оно базируется на новом интегрированном основном процессоре (ICP) компании L3Harris, который должен обеспечить 37-кратное увеличение вычислительной мощности и 20-кратное расширение объема памяти БРЭО. В состав аппаратного комплекса также входят модернизированная РЛС с АФАР AN/APG-85 (Northrop Grumman), обновленная система РЭБ AN/ASQ-239 (BAE Systems) и панорамный дисплей кабины.

Однако, согласно отчету DOT&E, программная среда серии 40R0X продемонстрировала критическую нестабильность. Из девяти запланированных этапов испытаний на киберуязвимость и устойчивость к внешнему воздействию к началу 2026 года завершены только три. Срыв графика испытаний официально объясняется дефицитом инженерных кадров и перераспределением бюджетных средств на иные приоритетные программы ведомства.

Технические дефекты привели к тому, что в период с июля 2023 года по июль 2024 года Пентагон полностью приостанавливал приемку новых F-35. На заводской площадке Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) скопилось более 100 готовых машин. С июля 2024 года поставки возобновились, но самолеты передаются с "усеченной" версией ПО, функционал которой ограничен исключительно тренировочными полетами. Средний показатель задержки передачи бортов заказчикам в 2025 году достиг 238 дней (против 61 дня в 2023 году).

Финансовые издержки программы Block 4 выросли с первоначальных 10,6 млрд. долл. до 16,5 млрд. долл. Сроки достижения полной операционной готовности (FOC) официально сдвинуты на пять лет – до 2031 года. В качестве штрафной санкции МО США удерживает около 7 млн. долл. с оплаты за каждую единицу техники до момента инсталляции стабильной версии ПО.

Критическая ситуация сложилась и с боеготовностью строевого парка. Аудит Управления генерального инспектора выявил, что средний коэффициент исправности самолетов в 2025 году составил 50%, что на 17% ниже установленного норматива. Основные причины: дефицит запчастей, неэффективная логистика Lockheed Martin и практика "каннибализации" бортов. Несмотря на это, корпорация получила 1,7 млрд. долл. по сервисным контрактам без удержания штрафов.

В условиях программного кризиса истребители F-35B/C Корпуса морской пехоты США, выполняющие задачи в зоне ответственности Центрального командования (включая миссии в Иране), вынуждены использовать устаревшую версию ПО TR-2. Это ограничивает возможности БРЭО по противодействию современным средствам РЭБ противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
F-35
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
