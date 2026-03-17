Весеннее пробуждение в Киеве? Война в Иране гасит оптимизм украинцев (The Times, Великобритания)

The Times: конфликт вокруг Ирана пошатнул хрупкий оптимизм украинцев

Ближневосточный конфликт и рост цен на нефть могут резко изменить баланс сил в конфликте на Украине, пишет The Times. США оказывают Киеву все меньше поддержки, а подорожание энергоресурсов приносит России дополнительные доходы.

Максим Такер (Maxim Tucker)

Только начало казаться, что ситуация выправляется в пользу Украины, как ближневосточный нефтяной кризис бросил Путину экономический спасательный круг.

На улицах Киева жаркое весеннее солнце растопило остатки снега. Теплая погода принесла облегчение измученным жителям столицы, пережившим, по собственному признанию, тяжелейшую зиму за всю жизнь.

С весной пришло хрупкое чувство оптимизма. Война президента Трампа с Ираном и ее последствия грозят его пошатнуть.

Несколько месяцев украинцы терпели морозы без надежного отопления или даже электроснабжения, поскольку на энергосистему сыпались градом удары российской авиации. Однако в течение последних двух недель в столице удалось наладить стабильную подачу электричества, отчасти благодаря усилиям европейских партнеров.

Спустя четыре года боевых действий наконец-то забрезжили первые признаки того, что совокупная платежеспособность Европы поможет Украине "пересидеть" экономику России. [...]

Запад считает, что на поле боя Украина наносит русским такие потери, что при нынешней кадровой политике Кремль больше не может их восполнить (это не соответствует действительности — прим. ИноСМИ). В некоторых районах ВСУ даже контратакуют, чему немало поспособствовал кризис связи с российской стороны.

С тех пор, как компания X потребовала обязательной регистрации терминалов спутниковой связи Starlink, которые завозились в Россию контрабандой десятками тысяч (Песков утверждал, что несертифицированные системы Starlink официально не поставляются в Россию — прим. ИноСМИ), российские военнослужащие лишились безопасной связи и систем управления определенными типами разведывательных и ударных беспилотников (в Минобороны России заявляли, что отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО — прим. ИноСМИ). [...]

"Несмотря на все российские атаки, разрушение инфраструктуры и невыносимые условия, люди приспособились и выстояли, — сказал аналитик Национального института стратегических исследований при администрации президента Украины Николай Белесков. — С таким количеством личного состава, с таким запасом боеприпасов, с такой тактикой нам удалось нащупать на линии фронта модель, которую мы сможем поддерживать как минимум некоторое время — плюс успешные контратаки на ряде направлений".

Однако затяжная война с Ираном спасет Москву от надвигающихся экономических трудностей и замедлит поставки на Украину важнейших зенитно-ракетных комплексов. Долгосрочный конфликт на Ближнем Востоке чреват резким скачком цен на нефть, и Москва непременно вмешается, чтобы удовлетворить спрос.

Война в Иране должна была упрочить американо-украинский альянс, поскольку Вашингтон и его союзники в Персидском заливе смогут воспользоваться беспрецедентным опытом Украины в уничтожении иранских беспилотников системы "Шахед", которые сейчас сыплются градом по американским базам на Ближнем Востоке. Несмотря на нескрываемую личную неприязнь Трампа украинский лидер предложил Америке помощь.

"Мы не хотим терять американцев, даже при том, что они, вне всяких сомнений, в настоящее время озабочены Ближним Востоком, — заявил украинский лидер журналистам в субботу. — Мы демонстрируем нашу готовность помочь США и их союзникам на Ближнем Востоке, предлагаем поделиться украинским опытом в области беспилотников и очень надеемся, что в результате событий в этом регионе США не отвернутся от украинского конфликта".

Однако Трамп отверг его предложение, заявив, что Зеленский — "последний человек", у которого США попросят помощи. "Мы разбираемся в беспилотниках как никто. На самом деле, у нас лучшие беспилотники в мире, — заявил он в интервью Fox News. — Нет, украинская помощь в защите от беспилотников нам не нужна".

Даже несмотря на сообщения о том, что Россия предоставляет Ирану координаты американских объектов и дополнительные беспилотники (эта информация не подтверждается российскими официальными источниками — прим. ИноСМИ), Трамп обвинил Зеленского в том, что с ним "гораздо труднее договориться" о мирном урегулировании, чем с Путиным.

У украинцев есть и другие причины для беспокойства. Война в Иране взвинтила цены на нефть и вынудила США временно ослабить санкции против российской нефти, находящейся на танкерах в открытом море. Краткосрочные прибыли еще не возместят ущерба, но продолжительная война на Ближнем Востоке принесет в казну Путина миллиарды.

"Если цены на нефть в течение полугода перевалят за 120 долларов за баррель, это будет иметь тяжелые последствия для Украины, — объяснил Белесков. — Россия получит больше доходов, а у тех европейских партнеров, что зависят от импорта ископаемого топлива, будет меньше средств для поддержания обороны Украины".

По подсчетам газеты Financial Times, уже сейчас дополнительный доход Кремля составляет порядка 150 миллионов долларов в сутки.

Отвечая на вопрос о временной и частичной отмене санкций с российской нефти на фоне роста мировых цен, Трамп сказал NBC News: "Я хочу, чтобы у меня была нефть для всего мира. Мне нужна нефть". Он добавил, что санкции, введенные, когда Россия ввела войска на Украину в 2022 году, "вернутся, как только кризис закончится".

Наконец, война в Иране истощает запасы ракет американского производства, которые закупают европейские партнеры Украины, и это обостряет глобальную оружейную конкуренцию.

По словам Белескова, при нынешних темпах производства американскому оборонному производителю Lockheed Martin потребуется более двух лет, чтобы заменить количество зенитных ракет Patriot, выпущенных только за первых два дня войны в Иране. В Киеве опасаются, что США могут расторгнуть уже подписанные с Европой контракты на их поставку Украине.

Зеленский предупредил, что США могут "сократить поставки систем противовоздушной обороны и ракет на Украину", отметив, что из США "поступили сигналы", что если военная операция на Ближнем Востоке продолжится, "им потребуются дополнительные системы ПВО для себя и союзников".

Стремясь ослабить спрос, Зеленский направил группы военных советников и инженеров в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы продемонстрировать, как Украина уничтожает беспилотники неприятеля, не тратя дорогостоящие ракеты на дешевые цели.

Немало репортажей посвящено тому, как кустарные беспилотники-перехватчики помогают Украине, но в действительности ее многоуровневая система противовоздушной обороны намного сложнее. Советские системы и системы НАТО — от истребителей до устройств постановки помех — тесно организованы в эшелонированную систему.

"Речь идет не просто о продаже беспилотников, это организационный пакет, — объяснил эксперт по ракетам Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. — Речь идет о войсках, оснащенных целым комплексом средств перехвата, а не какой-то одной технологией. Украина в этом очень хороша, мы можем помочь организовать защиту ключевых районов от дешевых беспилотников".

Ижак объяснил, что главная цель Украины — сберечь ракетные арсеналы, но она также надеется, что ее поддержка усилит нажим стран Персидского залива на Москву ради мирного урегулирования. Те же ОАЭ уже давно выступают в качестве посредников при передачи секретных технологий, помогая России обходить западные санкции и отмывать деньги Кремля.

Если Зеленскому удастся выковать новые альянсы на основе взаимной зависимости, он отыщет новый способ надавить на Россию, даже если интерес США к конфликту на Украине ослабнет.