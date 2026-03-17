Румыния и Украина рассчитывают на выделение 200 млн. евро на дроны в рамках инициативы SAFE

ЦАМТО, 16 марта. Румыния и Украина рассчитывают, что ЕС в рамках инициативы SAFE выделит до 200 млн. евро на совместное производство Киевом и Бухарестом дронов, следует из изученного "РИА Новости" договора о сотрудничестве этих стран в оборонной сфере.

Президент Румынии Никушор Дан 12 марта заявил, что Бухарест и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает совместное производство дронов.

"Локализация производства беспилотных летательных аппаратов в Румынии в кратчайшие сроки будет рассматриваться сторонами как проекты первого этапа такого сотрудничества, финансируемые, в частности, в рамках инициативы ЕС SAFE в размере до 200 млн. евро", – говорится в документе, который подписали Дан и Зеленский.

Помимо этого, соглашение о сотрудничестве предусматривает "производство украинских оборонных систем и средств в Румынии с целью укрепления оборонной промышленности Украины и Румынии".

Румынская сторона обещает продвигать создание украинских оборонных компаний в Румынии. Также Бухарест будет поддерживать совместные с Украиной долгосрочные оборонно-промышленные проекты.

Программа SAFE (Security Action for Europe) – экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 млрд. евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"