Румыния и Украина рассчитывают на выделение 200 млн. евро на дроны в рамках инициативы SAFE

ЦАМТО, 16 марта. Румыния и Украина рассчитывают, что ЕС в рамках инициативы SAFE выделит до 200 млн. евро на совместное производство Киевом и Бухарестом дронов, следует из изученного "РИА Новости" договора о сотрудничестве этих стран в оборонной сфере.

Президент Румынии Никушор Дан 12 марта заявил, что Бухарест и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает совместное производство дронов.

"Локализация производства беспилотных летательных аппаратов в Румынии в кратчайшие сроки будет рассматриваться сторонами как проекты первого этапа такого сотрудничества, финансируемые, в частности, в рамках инициативы ЕС SAFE в размере до 200 млн. евро", – говорится в документе, который подписали Дан и Зеленский.

Помимо этого, соглашение о сотрудничестве предусматривает "производство украинских оборонных систем и средств в Румынии с целью укрепления оборонной промышленности Украины и Румынии".

Румынская сторона обещает продвигать создание украинских оборонных компаний в Румынии. Также Бухарест будет поддерживать совместные с Украиной долгосрочные оборонно-промышленные проекты.

Программа SAFE (Security Action for Europe) – экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 млрд. евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.