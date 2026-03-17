Пентагон спишет старейший авианосец ВМС США на 10 месяцев позднее ранее запланированного срока

Авианосец Nimitz (CVN-68), ВМС США.
Источник изображения: Википедия

ЦАМТО, 16 марта. Старейший авианосец ВМС США USS Nimitz CVN-68 будет списан на 10 месяцев позднее ранее запланированного срока, на подготовительные работы для его списания уже подписан контракт почти на 96 млн. долл.

Об этом передает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение Пентагона.

"Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью 95,7 млн. долл. для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68", – говорится в контрактной документации.

ВМС США выведут из эксплуатации этот 50-летний авианосец в марте 2027 года, а не в мае этого года, как планировалось ранее.

По данным новостного сервиса Военно-морского института США (USNI), Nimitz вышел с базы Норт-Айленд и взял курс вокруг Южной Америки: сначала авианосец примет участие в учениях Южного командования, а затем направится к новой базе в Норфолке, где начнется подготовка к выгрузке ядерного топлива и списанию.

В составе Военно-морских сил США имеются 11 действующих авианосцев. Два из них – "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" – принимают участие в совместной операции США и Израиля против Ирана.

Однако, по словам спикера штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари, иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", выведя его из строя.

Седьмого марта появилась информация, что Вашингтон готовится отправить в регион третий авианосец – "Джордж Буш".

