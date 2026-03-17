СВ США заключили с Anduril Industries контракт стоимостью 20 млрд. долл. на создание единой операционной ИИ-платформы

ЦАМТО, 16 марта. Командование по заключению контрактов СВ США подписало соглашение с компанией Anduril Industries на разработку и внедрение интегрированной программно-аппаратной экосистемы на базе искусственного интеллекта.

Общая стоимость контракта с фиксированной ценой составляет 20 млрд. долл.

Соглашение оформлено по схеме "5+5", предусматривающей пятилетний базовый период исполнения с опционом на продление еще на 5 лет. Ожидаемая дата завершения всех этапов работ – 12 марта 2036 года.

Данный контракт носит консолидированный характер (Enterprise Contract): он объединяет более 120 разрозненных закупочных процедур, которые ранее велись ведомством в отношении отдельных продуктов Anduril. Новая стратегия закупок позволит СВ США централизованно внедрять передовые ИИ-решения, включая программное обеспечение, оборудование и компьютерную инфраструктуру, исключая дублирование расходов.

Технологической основой проекта является операционная система Lattice с открытой архитектурой. Платформа предназначена для интеграции в единую сеть различных типов датчиков и исполнительных устройств. Система Lattice обеспечивает автоматическое слияние данных в режиме реального времени, используя алгоритмы машинного обучения и компьютерного зрения для автономной классификации и сопровождения целей. Это позволяет значительно сократить время цикла "сенсор-стрелок" и снизить когнитивную нагрузку на личный состав.

В рамках контракта планируется поставка широкого спектра ВВСТ, включая разведывательные БЛА Ghost-X, автономные мачты наблюдения Sentry Tower и средства противодействия беспилотным авиационным системам (C-UAS). Внедряемая экосистема станет фундаментальным компонентом реализации концепции единого многосферного управления JADC2 (Joint All-Domain Command and Control).

Особое внимание в техническом задании уделено оперативной совместимости: подтверждена полная интеграция платформы Lattice с армейскими наземными станциями разведки TITAN и программным обеспечением Foundry компании Palantir. Архитектура системы поддерживает масштабируемость от тактического уровня (управление подразделением с помощью мобильных терминалов) до оперативно-стратегического руководства через стационарные центры управления.