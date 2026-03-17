ЦАМТО

СВ США заключили с Anduril Industries контракт стоимостью 20 млрд. долл. на создание единой операционной ИИ-платформы

Компания Anduril
Компания Anduril.
Источник изображения: Benoit Tessier / Reuters

ЦАМТО, 16 марта. Командование по заключению контрактов СВ США подписало соглашение с компанией Anduril Industries на разработку и внедрение интегрированной программно-аппаратной экосистемы на базе искусственного интеллекта.

Общая стоимость контракта с фиксированной ценой составляет 20 млрд. долл.

Соглашение оформлено по схеме "5+5", предусматривающей пятилетний базовый период исполнения с опционом на продление еще на 5 лет. Ожидаемая дата завершения всех этапов работ – 12 марта 2036 года.

Данный контракт носит консолидированный характер (Enterprise Contract): он объединяет более 120 разрозненных закупочных процедур, которые ранее велись ведомством в отношении отдельных продуктов Anduril. Новая стратегия закупок позволит СВ США централизованно внедрять передовые ИИ-решения, включая программное обеспечение, оборудование и компьютерную инфраструктуру, исключая дублирование расходов.

Технологической основой проекта является операционная система Lattice с открытой архитектурой. Платформа предназначена для интеграции в единую сеть различных типов датчиков и исполнительных устройств. Система Lattice обеспечивает автоматическое слияние данных в режиме реального времени, используя алгоритмы машинного обучения и компьютерного зрения для автономной классификации и сопровождения целей. Это позволяет значительно сократить время цикла "сенсор-стрелок" и снизить когнитивную нагрузку на личный состав.

В рамках контракта планируется поставка широкого спектра ВВСТ, включая разведывательные БЛА Ghost-X, автономные мачты наблюдения Sentry Tower и средства противодействия беспилотным авиационным системам (C-UAS). Внедряемая экосистема станет фундаментальным компонентом реализации концепции единого многосферного управления JADC2 (Joint All-Domain Command and Control).

Особое внимание в техническом задании уделено оперативной совместимости: подтверждена полная интеграция платформы Lattice с армейскими наземными станциями разведки TITAN и программным обеспечением Foundry компании Palantir. Архитектура системы поддерживает масштабируемость от тактического уровня (управление подразделением с помощью мобильных терминалов) до оперативно-стратегического руководства через стационарные центры управления.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"