«Купол Микеланджело» – интегрированная система многопрофильной ПРО.

Конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке продемонстрировали, насколько сложной задачей является защита границ и воздушного пространства страны от современных воздушных угроз, летящих практически со всех направлений. С целью противодействия им и сокращения времени реагирования в условиях появления гиперзвуковых систем вооружения итальянская компания Leonardo разработала систему «Купол Микеланджело», презентация которой прошла в ноябре 2025 года.

По словам разработчиков, «Купол Микеланджело» – это проект передовой интегрированной системы обороны, «призванный обеспечить защиту критически важной инфраструктуры, территорий и объектов, представляющих национальный и европейский интерес, с помощьюмодульного, открытого, масштабируемого и многоцелевого решения». Работой над проектом занимается комплексная проектная группа в составе специалистов Leonardo и представителей Министерства обороны (МО) и ВС Италии.

Система обеспечивает одновременное и комплексное противодействие разнородным угрозам с использованием взаимосвязи между воздушным, морским, наземным и космическим пространствами в кибербезопасной среде, поддерживаемой искусственным интеллектом (ИИ). В итоге, как утверждается, формируется «динамический купол безопасности, способный обнаруживать, отслеживать и нейтрализовывать угрозы даже в случае крупномасштабных атак во всех сферах: воздушные и ракетные угрозы, включая гиперзвуковые ракеты и рои беспилотников, надводные и подводные атаки на море, а также наземные силы противника». «Купол Микеланджело» объединяет данные со множества датчиков и, используя алгоритмы прогнозирования, позволяет предвидеть враждебные действия, оптимизировать ответные меры и автоматически координировать наиболее подходящие средства противодействия.

По данным разработчика, «Купол Микеланджело» представляет собой систему боевого управления пятого уровня с открытой архитектурой. Она полностью совместима с существующими и будущими системами управления и контроля, оборонительными средствами и платформами других стран и соответствует стандартам НАТО, что обеспечивает дополнительные многодоменные возможности в, так называемой, «цепочке поражения». Иначе, это своего рода инструмент для объединения существующих систем, даже если они сильно отличаются друг от друга и не предназначены для взаимодействия.

Базовый модуль МС5

«Купол» отличается модульной конструкцией и открытой архитектурой. Он основан на распределенной системе боевого управления всеми видами вооруженных сил. Её ядром выступает новый модуль C5I (MC5), к которому подключаются все тактические управляющие подсистемы. Система способна выполнять вычислительный анализ данных, поступающих с радаров, спутников, инфракрасных детекторов и прочих сенсоров, в объемах, составляющих сотни терабайт в секунду. Она поддерживается ИИ, обеспечивая, при этом, защиту данных с помощью киберустойчивых и защищенных каналов связи.

Модуль MC5 позволяет принимать динамические решения и обеспечивает глобальную координацию обороны, непрерывно оценивая ход военных действий в режиме реального времени. Оборудование способно корректировать планы действий для каждой задействованной платформы, будь то наземные, воздушные или морские силы. По данным Leonardo, предлагаемая концепция позволит перейти от «цепочки уничтожения» к «сети уничтожения», то есть от подхода «один датчик – один стрелок» к подходу «один датчик – лучший или любой стрелок».

Презентация, проведенная в ноябре 2025 года, была посвящена основным датчикам, исполнительным механизмам и другим системам ПВО/ПРО, в том числе космической архитектуре и спутникам, входящим в портфель Leonardo.

Перспективные датчики и эффекторы «Купола Микеланджело»

В частности, в дополнение к нынешнему поколению датчиков и эффекторов наземного и морского базирования, включая двухдиапазонную РЛС AESA X/C диапазона (DBR), систему ПВО MBDA SAAM ESD с семейством ракет Aster для военно-морских целей и многофункциональный радар AESA Kronos Grand Mobile High Power (KGMHP), используемый наземной системой ПВО SAMP/T NG, Leonardo разрабатывает РЛС S-диапазона нового поколения для новых эсминцев ПВО ВМС Италии и стационарную наземную РЛС AESA с большой антенной L-диапазона для ПВО/ПРО.

Как сообщается, наземный радар L-диапазона (Ground-Based Radar, GBR), созданный на основе военно-морской архитектуры Kronos Power Shield и новейших технологий, будет способен обнаруживать баллистические и гиперзвуковые угрозы на дальности более 2000 км. Группа таких РЛС сможет защищать национальные границы. Готовность этих разработок запланирована к 2029 году.

В презентации также впервые были представлены, но в ограниченном объеме, сведения о космических датчиках и возможностях компании. В дополнение к действующему оптическому спутнику OPSAT 3000 и группировке радиолокационных спутников с синтезированной апертурой X-диапазона Cosmo SkyMed второго поколения, третий спутник (из четырех в составе группировки) планировалось вывести на орбиту до конца 2025 года.

Упоминалось и о новом оптическом спутнике, известном как SSO3-VVHR. Аппарат будет размещаться на солнечно-синхронной орбите с оптическим датчиком очень высокого разрешения. Кроме того, речь шла о двух новых спутниковых группировках. Первая – это уже профинансированная итальянским МО разведывательная группировка, включающая спутники, оснащенные инфракрасными и радиолокационными датчиками. Вторая – разрабатываемая Leonardo группировка аппаратов со взаимной связью, включающая как оптические, так и радиолокационные датчики.

Группировки планируется размещать на орбитах в диапазонах от 450 до 550 км, а также от 550 до 1200 км. На большем расстоянии от Земли (1200–2000 км) планируется создать группировку спутников связи с высокой пропускной способностью, которая будет служить в качестве транспортного уровня с возможностью межсетевого взаимодействия. В настоящее время разрабатываются комплексные космические возможности, которые, как ожидается, будут более детально проработаны компанией Leonardo и итальянскими властями в ближайшие недели и месяцы.

Что касается дополнительных ключевых возможностей Leonardo, которые будут способствовать реализации проекта «Купол Микеланджело», то компания не только быстро расширила свой бизнес в сфере кибербезопасности, увеличив выручку с 400 млн. до более чем миллиарда евро, но и учла эксплуатационные и технические требования, которые будут иметь ключевое значение для обеспечения безопасности обмена данными в рамках представленного проекта. Киберзащита в сочетании с ИИ и другими ключевыми технологиями будет иметь решающее значение для противодействия гибридным угрозам, с которыми Италия сталкивается сегодня и сталкнется в будущем.

Компания вложила огромные средства в высокопроизводительные вычисления с использованием суперкомпьютера Da Vinci, «вычислительная мощность которого, как планируется, удвоится». Более 2000 инженеров и 200 разработчиков Leonardo занимаются ИИ, играющего ключевую роль в ускорении этапа оценки и принятии решений.

«Мертвая зона» – первый этап «Купола Микеланджело»

МО Италии ожидает готовность первой версии архитектуры «Купол Микеланджело» (под названием «Мёртвая зона») к концу 2027 года после её совмещения с действующей архитектурой интегрированной ПВО/ПРО и космическими датчиками, а также с многопрофильными средствами нижних уровней.

Зенитная артиллерийская установка Hystrix. Проект

Испытания «Мертвой зоны» намечено на вторую половину 2026 года. В её состав войдут сухопутная версия хорошо известной 76/62-мм пушки Super Rapido производства Leonardo и новая 40-мм корабельная пушка Marlin, а также 30-мм пушка X-Gun, установленная на машинах, известных как Hystrix. Ожидается, что артиллерийские системы будут использовать управляемые и интеллектуальные боеприпасы собственной разработки.

К концу 2027 года компания Leonardo планирует достичь начальной операционной готовности с использованием MC5 и системы управления всеми доменами боевого управления, а также интегрированных национальных устаревших датчиков и исполнительных механизмов, что подтверждает сжатые сроки, заявленные на презентации концепции в ноябре 2025 года.

С конца 2026 года намечено начать интеграцию «Купола» с системами других стран. Полная оперативная готовность (FOC) всех модулей MC5 и доменов боевого управления, а также датчиков и исполнительных механизмов следующего поколения и полная интеграция с системами НАТО и ЕС запланированы на конец 2030 года.

По оценкам компании, в ближайшее десятилетие на строительство «Купола Микеланджело» будет потрачено около 21 млрд. евро, из них 6 млрд. – в период с 2026 по 2030 годы и 15 млрд. – в период с 2031 по 2035 годы.

Источник: European Defense Review