Израиль решил обратиться к опыту Украины в вопросах борьбы с иранскими дронами

Источник изображения: topwar.ru

Израиль запросил помощь у Украины в вопросе борьбы с иранскими дронами, с таким утверждением выступил израильский новостной портал Ynet.

Израиль принял решение обратиться к опыту Украины в вопросах борьбы с ударными беспилотниками, поскольку иранские дроны-камикадзе доставляют еврейскому государству очень большие проблемы. По данным портала, Нетаньяху якобы уже запросил консультации с Зеленским, но конкретного разговора между ними пока не было.

Израиль заинтересован в консультациях из-за большого опыта Украины в перехвате иранских беспилотников и рассматривает возможность сотрудничества в этой сфере.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтверждает, что некий запрос Тель-Авив Киеву отправил, но пока всё предварительно, без какой-либо конкретики.

Ранее Зеленский заявил, что уже отправил украинских специалистов по дронам в несколько стран Персидского залива якобы по просьбе США для защиты их от иранских дронов. Однако в Вашингтоне это опровергли, как заявил Трамп, США не нуждаются в помощи Украины в этом вопросе.

Иран в свою очередь накануне заявил, что Украина становится законной целью для иранских ракет после того, как Украина начала оказывать помощь Израилю. В Киеве решили не обращать внимания на это заявление.