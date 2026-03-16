Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)

TNI: Финляндия готова изменить законодательство для легализации ядерного оружия

Финляндия готовится снять исторический запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, пишет TNI. Правительство страны намерено изменить закон 1987 года, чтобы легализовать ввоз, транзит и хранение ядерных арсеналов НАТО. Этот шаг может значительно увеличить напряжение между Хельсинки и Москвой.

Ставрос Атламазоглу

Финское законодательство исторически запрещало ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны, но, судя по всему, эта ситуация скоро изменится.

Финляндия может стать следующей страной НАТО, которая разместит на своей земле ядерное оружие.

Скандинавское государство недавно объявило о намерении внести изменения в законодательство, запрещающее ядерные вооружения, открывая тем самым путь для размещения ядерных арсеналов Североатлантического альянса на своей территории.

Финляндия легализует ядерное оружие на своих базах

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на прошлой неделе заявил, что правительство намерено добиваться внесения поправок в действующее законодательство, чтобы разрешить размещение ядерного оружия на землях североевропейской страны.

Действующий Закон об атомной энергии 1987 года запрещает ввоз, производство, хранение и подрыв ядерных взрывных устройств на территории Финляндии как в мирное, так и в военное время.

Согласно рассматриваемому правительством предложению, законодательство будет изменено таким образом, чтобы сделать возможным "ввоз ядерного оружия в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение на территории Финляндии, если это связано с военной обороной страны", пояснил Хяккянен.

Глава оборонного ведомства аргументировал решение внести поправки в законодательство и разрешить транзит и присутствие ядерного оружия на финской земле изменениями в сфере безопасности как в самой Финляндии, так и в Европе в целом.

Ситуация "принципиально и существенно изменилась" после того, как более четырех лет назад президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной военной операции на Украине, заявил Антти Хяккянен журналистам на пресс-конференции.

"Данная поправка необходима для обеспечения военной обороны Финляндии в составе альянса и для полномасштабного использования потенциала сдерживания и коллективной обороны НАТО", — подчеркнул министр.

Франция может разместить ядерное оружие в Финляндии

Несколько других членов НАТО — Соединенные Штаты, Великобритания и Франция — обладают собственным арсеналом ядерного оружия. Большинство стран альянса воздерживались от его размещения, исторически полагаясь на "ядерный зонтик", предоставляемый Америкой. Некоторые государства, в первую очередь Франция, придерживались иной политики. Так, официальный Париж настаивает на важности создания независимого европейского ядерного сдерживания.

Франция выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия на восточном фланге НАТО и Европейского Союза, прикрываясь аргументов в виде неоднократных угроз агрессии со стороны Москвы, включая ядерные. В случае успешного принятия финским правительством соответствующих поправок Финляндия потенциально может стать местом размещения французского ядерного оружия как сдерживающего фактора против российской агрессии в регионе и по всей Европе.

Протяженность границы Финляндии с Россией составляет почти 1344 километра — это самая длинная граница среди всех государств-членов НАТО. При этом территория Финляндии находится менее чем в 160 километрах от Санкт-Петербурга, второго по величине города России.

Финляндии также хорошо знакома угроза, исходящая от ее более могущественного соседа. Две страны неоднократно воевали друг с другом в прошлом. Наиболее известна Зимняя война 1939 года, завершившаяся территориальными уступками со стороны Финляндии, но крайне тяжелыми потерями для советских войск. Катастрофические действия Советского Союза против значительно меньшего по численности противника в той войне — во многом обусловленные военными чистками советского правителя Иосифа Сталина в конце 1930-х годов — обычно считаются одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Адольфа Гитлера напасть на Советский Союз в июне 1941 года.

