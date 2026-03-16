Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим пытается помогать Израилю в борьбе против дронов, которые запускаются против еврейского государства с территории Ирана. Именно поэтому территория Украины – теперь законная цель для иранских военных.

Об этом заявил на своей странице в соцсети глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

Он особо подчеркнул, что Тегеран будет вправе так действовать, опираясь на положения Устава ООН.

Иранский парламентарий сказал:

Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана.

С момента начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке ни украинская, ни израильская сторона не делали никаких заявлений о сотрудничестве друг с другом в сфере военного использования беспилотных систем или борьбы с ними. Но агентство Bloomberg сообщало о переброске на Ближний Восток десяти тысяч американских дронов-перехватчиков, которые ранее испытывались на Украине. Предполагалось после испытаний направить их в Израиль для борьбы с иранскими БПЛА.

Эти аппараты якобы были отправлены израильским военным в течение первых дней антииранской военной операции. Вероятно, речь идет о дронах типа Merops, оснащенных системами искусственного интеллекта. При этом СМИ ссылается на главу Министерства американской армии Дэна Дрисколла.

2 комментария
№1
16.03.2026 01:23
У  Ирана есть КР наподобие нашего "Калибра" с дальностью 2500км.
№2
16.03.2026 01:27
Только вот для Ирана это только точки прицеливания и прямая эскалация конфликта на Украине, а для Израиля торг оружием.
