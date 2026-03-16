Военное обозрение

Глава Пентагона: военные США полностью уничтожили ракетное производство Ирана

Военные США при поддержке израильских союзников якобы фактически полностью уничтожили ракетное производство Ирана. Теперь Тегеран пользуется только имеющимся арсеналом баллистических ракет, не имея возможности его восполнить.

Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.

К настоящему моменту американо-израильская военная операция против Ирана длится уже более двух недель. И все это время Тегеран продолжает наносить ответные ракетные и беспилотные удары. Это означает, что в данном конфликте американцы столкнулись с противником, существенно отличающимся от всех, с которыми им приходилось иметь дело раньше. Никто из них не обладал таким богатым арсеналом ударных дронов и баллистических ракет.

И вовсе не важно, что бюджет Ирана, вероятно, меньше, чем у любого отдельно взятого американского штата. Гораздо важнее наличие у иранцев арсенала, который накапливался в течение долгих лет. Их вооружение рассредоточено по всей этой большой стране со сложным рельефом в хорошо скрытых и замаскированных местах.

Особое внимание стоит обратить на иранские баллистические ракеты, в производстве которых Иран достиг поразительных успехов. Западные эксперты утверждают, что в развитии иранской ракетной программы не обошлось без помощи России, Китая или Северной Корее, с которыми Тегеран очень плотно сотрудничает.

Но нельзя не отметить, что при помощи своих баллистических ракет и ударных дронов иранские военные успешно прорывают противовоздушную оборону США и их союзников на Ближнем Востоке.

