В Японии спустили на воду вторую пару патрульных кораблей типа "Сакура"

В пятницу, 13 марта, на верфи компании Japan Marine United (JMU) в городе Йокогама (префектура Канагава) спустила на воду два патрульных корабля класса "Сакура". Как уточняет Naval News, это третий и четвертый корпуса в серии из 12 корветов, заказанных для ВМС Японии.

Третий корабль назван "Хиноки" в честь японского кипариса, а четвертый – "Суги" в честь японского кедра. Традиционно крупным корабля ВМС Японии присваивали имена в честь небесных и метеорологических явлений, гор, рек или регионов. Однако для нового класса патрульных кораблей "Сакура" выбрали названия деревьев.

Патрульный корабль "Хиноки", Япония Naval News

Класс "Сакура" представляет собой новый тип для японского флота, который раньше не использовал в своем составе патрульные корабли морской зоны типа OPV.

OPV-903 "Хиноки" и OPV-904 "Суги" заложили одновременно с головным кораблем OPV-901 "Сакура" и вторым OPV-902 "Тачибана" – 14 февраля 2025 года. Первый и второй корветы спустили на воду 13 ноября того же года. По данным штаба ВМС Японии, все четыре корабля планируют ввести в строй в марте 2027 года.

В японском военном ведомстве заявили, что постройка каждого из кораблей, "Хиноки" и "Суги", обошлась примерно в 8,9 млрд иен (56 млн долларов). Но стоимость растет и на производство пятого и шестого корветов в оборонном бюджете на 2026 финансовый год выделено уже 28,5 млрд иен, что эквивалентно примерно 14,25 млрд иен за каждый корабль.

В рамках японской программы наращивания обороноспособности, принятой в декабре 2022 года, Минобороны планирует приобрести 12 патрульных кораблей класса "Сакура" в течение примерно десяти лет. Первоначально правительство выделило 35,7 млрд иен в бюджете на 2023 финансовый год на строительство первых четырех кораблей.

Корабли класса "Сакура" оптимизированы для выполнения рутинных патрульных и разведывательных задач в водах, окружающих Японию. Их длина составляет 95 метров, стандартное водоизмещение – 1900 тонн, осадка – 7,7 метра. Максимальная скорость – около 25 узлов. Как и фрегаты класса "Могами", корветы спроектированы с применением стелс-технологий для снижения радиолокационной заметности.

Для сокращения численности экипажа в оснащении кораблей широко используются технологии автоматизации. Каждый корабль будет эксплуатироваться экипажем всего из 30 человек, что составляет примерно треть от численности экипажа фрегатов класса "Могами".

Хотя водоизмещение этих кораблей сопоставимо с эскортными кораблями класса "Абукума", их вооружение минимально и состоит в основном из 30-мм пушек; противовоздушные и противокорабельные ракеты отсутствуют.

Корабли имеют модульную архитектуру, что позволит гибко настраивать их для выполнения различных задач, одновременно повышая возможности наблюдения за счет автоматизации, адаптивности и экологичности.

Согласно японской Белой книге по обороне, по состоянию на март 2026 года в составе ВМС Японии числятся около 155 кораблей и вспомогательных судов. Среди них – два легких авианосца, 36 эсминцев, шесть фрегатов, шесть эскортных кораблей, 23 подводные лодки, 19 тральщиков и три танкодесатных корабля.