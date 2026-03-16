Индия и Германия подписали соглашение о локализации производства тяжелых торпед SeaHake mod.4

ЦАМТО, 13 марта. Немецкий концерн ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и индийская компания VEM Technologies подписали основное соглашение о сотрудничестве (Teaming Agreement).

Соглашение касается вопросов передачи технологий, организации лицензионного производства и совместной разработки современных тяжелых торпед на территории Индии.

Данный документ является следующим этапом стратегического партнерства после меморандума о взаимопонимании (MoU), оформленного сторонами в сентябре 2025 года.

Основной целью соглашения заявлено создание в Индии автономных производственных мощностей для обеспечения ВМС страны современными образцами торпедного вооружения в рамках инициативы "Make in India". Базовой платформой для локализации определена торпеда семейства SeaHake mod.4 (экспортная версия германской DM2A4) разработки компании Atlas Elektronik (подразделение TKMS).

По заявлению исполнительного вице-президента Atlas Elektronik Майкла Озеговски, подписанное соглашение формализует процесс глубокого трансфера технологий, включая передачу конструкторской документации и лицензионного программного обеспечения для систем управления. Производственный цикл будет развернут на мощностях VEM Technologies в Хайдарабаде (шт.Телангана) с расчетным объемом выпуска до 500 ед. изделий в год. Индийская сторона обеспечит полный цикл сборки, закупку материалов и проведение приемо-сдаточных испытаний.

На начальном этапе предполагается выпуск торпед для переоснащения подводных лодок, уже находящихся в боевом составе флота. В среднесрочной перспективе стороны намерены создать совместное предприятие для насыщения внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала продукции.

Эксперты отмечают, что текущее соглашение усиливает позиции германского предложения в рамках тендера Project-75(I) стоимостью около 8,6 млрд. долл. на строительство 6 НАПЛ с ВНЭУ, составляя конкуренцию закупкам итальянских торпед Black Shark.

Тяжелая торпеда SeaHake mod.4 калибра 533 мм оснащена модульной электрической силовой установкой на базе серебряно-цинковых батарей, волоконно-оптическим управлением и помехозащищенной гидроакустической головкой самонаведения с углом обзора +/-100 град. Дальность стрельбы торпеды в базовой версии составляет 50 км, в модификации ER (Extended Range) – до 140 км при максимальной скорости хода до 50 узлов (92,6 км/ч).