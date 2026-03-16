Даффи: США начали готовить свой ВПК к любому будущему конфликту задолго до Ирана

ЦАМТО, 13 марта. США начали готовить свой ВПК к "любому будущему конфликту" задолго до операции против Ирана, заявил заместитель по закупкам и обеспечению Министерства войны США Майкл Даффи.

"Еще задолго до операции "Эпическая ярость" мы вложили довольно много времени и усилий, чтобы преобразовать нашу систему закупок, а также укрепить нашу промышленную базу, чтобы обеспечить наличие у нас вооружений, которые нам понадобятся для любого будущего конфликта", – цитирует "РИА Новости заявление М.Даффи в ходе мероприятия в институте Рейгана.

Он заверил, что в Иране США применяют "некоторые из самых мощных вооружений", которыми располагают.