ЦАМТО

Минобороны Польши: ближневосточный конфликт создал риск задержек в поставках оружия из США в ЕС

Владислав Косиняк-Камыш.
ЦАМТО, 13 марта. Конфликт на Ближнем Востоке создал серьезный риск для поставок американского вооружения европейским странам. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Сейчас все страны Персидского залива, являющиеся "друзьями" США, такие как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, использовали очень много вооружения для обеспечения ПВО – ракет против баллистических ракет, против дронов. Пополнение этих запасов, пополнение ЗУР займет много времени. И это создает опасность также для поставок для нас, для наших партнеров в Европе американской техники", – сказал Косиняк-Камыш.

"Есть серьезный риск срыва по срокам поставок ВиВТ для многих получателей в Европе, так как приоритетом является, во-первых, армия США и страны, которые непосредственно участвуют в ближневосточном конфликте", – продолжил он.

В связи с этим польский министр призвал "радикально" увеличить производство вооружений как в США, так и в Европе.

"Мы следим за этой ситуацией, но сегодня производственные возможности как Европы, так и США недостаточны. Они должны радикально возрасти", – сказал Косиняк-Камыш.

