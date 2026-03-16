"Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)

Украинские и польские солдаты на крыше танка Leopard 2 во время учений на военной базе в Польше.

19FortyFive: БПЛА и противотанковое оружие стали прочной провала танка Leopard 2

Leopard 2, который слывет одним из самых боеспособных танков в мире, провалился в конфликте на Украине, пишет 19FortyFive. Это случилось по нескольким причинам, в том числе из-за эффективности российских противотанковых средств и отсутствия поддержки от общевойсковых подразделений.

Джек Бакби (Jack Buckby)

Основной боевой танк Leopard 2 долгое время считался "золотым стандартом" западной бронетехники, однако не прошел боевого крещения на Украине. Несмотря на мощный двигатель в 1 500 лошадиных сил и грозную 120-миллиметровую гладкоствольную пушку, суровая реальность украинского конфликта развеяла миф о его неуязвимости.

Как танки Leopard 2 столкнулись с суровой украинской реальностью

Leopard 2 немецкого производства слывет одним из самых боеспособных танков за всю историю. Некоторые даже считают его лучшим танком на Земле.

Однако его развертывание на Украине с 2023 года дало, мягко говоря, неоднозначные результаты, показав, что даже самые передовые платформы испытывают трудности при эксплуатации без должного материально-технического обеспечения, обучения и общевойсковой поддержки, для которых разрабатывались.

ВСУ получили танки Leopard 2 от нескольких стран НАТО в рамках кампании по укреплению обороноспособности Киева под российским бронетанковым натиском. Однако суровые реалии боевых действий — от трудностей с техническим обслуживанием до неуклонно ширящегося применения беспилотников — значительно затруднили их использование. В совокупности это один из важнейших уроков украинского конфликта: даже самая передовая техника сама по себе еще не гарантирует успеха на поле боя.

Один из самых совершенных танков в мире

Leopard 2 был разработан в 1970-х годах немецким производителем Krauss-Maffei Wegmann на смену Leopard 1 и поступил на вооружение ФРГ в 1979 году. Разработанный в годы холодной войны для противодействия крупным бронетанковым соединениям СССР, он отличался повышенной мобильностью и огневой мощью.

Платформа оснащена дизельным двигателем MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1 500 лошадиных сил, который обеспечивает танку максимальную скорость до 70 километров в час, в зависимости от модификации.

Его основное оружие — 120-миллиметровая гладкоствольная пушка Rheinmetall Rh-120, способная стрелять различными усовершенствованными типами боеприпасов, "заточенными" для поражения современной бронетехники.

Сегодня Leopard 2 несет службу более чем в десяти странах НАТО и союзных государствах, включая Германию, Польшу, Финляндию, Канаду и Испанию, и считается одним из самых распространенных западных танков в мире. Его характеристики уже давно закрепили за ним репутацию одного из лучших в своем роде.

Украинский парк Leopard 2 и его проблемы

Украина начала получать "Леопарды" в 2023 году после многомесячных споров между западными правительствами о том, следует ли вообще передавать Киеву передовую бронетехнику. Первой их экспорт одобрила сама Германия, разрешив при этом передать свои танки и другим европейским странам-операторам.

В итоге технику для новых бронетанковых подразделений ВСУ передали несколько стран, включая Польшу, Норвегию, Испанию и Канаду. Однако эксплуатация Leopard 2 оказалась для ВСУ слишком сложной по целому ряду причин. Во-первых, передовые системы этого танка требуют специальной инфраструктуры для обучения и технического обслуживания, для чего в западных странах имеется отлаженная логистическая сеть.

Двигатель и системы управления огнем также требуют тщательного обслуживания. Ремонтные мастерские для Leopard 2 изначально находились за пределами Украины, поэтому любая серьезная работа требовала буксировки поврежденных танков в Польшу или другие страны. Сложность материально-технического обеспечения порой ограничивала количество действующих танков, доступных на линии фронта.

Беспилотники меняют все

Еще один важный фактор, напрямую сказавшийся на эксплуатации Leopard 2 на Украине, — это повальное распространение беспилотников и современного противотанкового оружия. Как украинские, так и российские вооруженные силы все чаще используют небольшие беспилотники для разведки и поражения целей. Среди них — так называемые FPV-дроны с видом от первого лица, которые могут поражать бронетехнику сверху.

Эти беспилотники зачастую целятся по относительно тонкой верхней броне — исторически это самое незащищенное место, поскольку раньше угрозы в основном исходили от других танков или ракет наземного базирования. Но сегодня перед противотанковыми подразделениями открываются новые возможности.

Кроме того, российские вооруженные силы развернули противотанковые управляемые ракеты, включая "Корнет" и другие системы, способные пробивать современную броню.

В результате даже передовые западные танки, включая немецкие Leopard 2 и американские M1 Abrams, столкнулись со значительными угрозами, действуя без должной противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы.

Требуется новая тактика

Еще одна проблема, сорвавшая операции Leopard 2 на Украине, — отсутствие полноценной общевойсковой доктрины, в рамках которой тяжелую бронетехнику обычно разворачивают западные военные. В доктрине НАТО танки вообще редко действуют в одиночку — они работают вместе с пехотой, артиллерией, беспилотниками, системами противовоздушной обороны и авиацией в скоординированных операциях, чтобы сберечь бронетехнику и увеличить ее наступательный потенциал.

Однако боевые условия на Украине, особенно во время контрнаступлений в сильно укрепленных районах, подчас вынуждают бронетанковые подразделения действовать при скромной поддержке или даже в полной изоляции. Кроме того, Россия возвела обширные оборонительные рубежи — минные поля и противотанковые заграждения при эшелонированной артиллерийской поддержке. Они сорвали масштабные прорывы бронетехники и превратили ряд операций в медленные и изнурительные бои на истощение.

Leopard 2 остается одним из самых боеспособных танков за всю историю, сочетая сокрушительную огневую мощь с высокой мобильностью и защитой. Однако опыт Украины с этой платформой показывает, что даже самые передовые западные системы сильно зависят от логистики и всесторонней поддержки на поле боя.

В современных конфликтах — особенно на полях сражений, которые кишат беспилотниками, как на Украине — бронетехника проходит испытания, которых ее разработчики и представить себе не могли.

Джек Бакби — британский исследователь и аналитик, специалист по обороне и национальной безопасности, живет в Нью-Йорке. Изучает военный потенциал, закупки и стратегическое соперничество, а также занимается подготовкой и редактированием аналитических материалов по политике и безопасности. Имеет обширный редакторский опыт, за свою карьеру он опубликовал более тысячи статей в журналах 19FortyFive и The National Security Journal, автор книг и статей по экстремизму и дерадикализации.