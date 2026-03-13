На 1Win Армения можно ставить в армянских драмах на более чем 40 видов спорта и киберспорта. Но прежде чем перейти к самим матчам, стоит разобраться с тем, как устроены типы ставок — они отличаются не только по риску, но и по тому, как считается выигрыш и что происходит, если один из прогнозов не сыграл. Это базовое понимание помогает не только избежать неожиданностей, но и использовать бонусные возможности по максимуму, которые 1wins.am привязывает именно к формату купона.

Ординар: одна ставка — один исход

Ординар — самый простой формат на 1Win Армения. Вы выбираете одно событие, один исход и ставите на него. Выигрыш считается так: сумма ставки умножается на коэффициент. Поставили 5 000 AMD при коэффициенте 1.90 — получили 9 500 AMD при выигрыше, 4 500 AMD чистой прибыли.

Главный плюс ординара — прозрачность. Если прогноз не сыграл, вы потеряли ровно эту ставку, и ничего больше. Именно поэтому ординар хорошо подходит, когда хочется поставить на конкретный матч без зависимости от других событий.

На 1Win ординар работает как в прематче — до начала события, так и в лайве — прямо во время игры, когда коэффициенты меняются в реальном времени.

Экспресс: несколько событий в одном купоне 1Win

Экспресс — это комбинация нескольких прогнозов в одном купоне, коэффициенты которых перемножаются. Например, три события с коэффициентами 1.70, 1.80 и 1.90 дают общий коэффициент около 5.81. Поставив те же 5 000 AMD, при удаче получаете почти 29 000 AMD. Но если хоть одно событие из трёх не сыграло — весь купон проигрывает.

Именно здесь начинается самое интересное в плане бонусов. На 1Win Армения есть отдельная акция для экспрессов — бонус за количество событий в купоне. Если выигрывает экспресс из 5 или более событий, к сумме выигрыша автоматически добавляется процент:

5 событий — +7% к выигрышу;

6 событий — +8%;

7 событий — +9%;

8 событий — +10%;

9 событий — +11%;

10 событий — +12%;

11 и более событий — +15%.

Этот бонус зачисляется как обычные деньги, без дополнительных условий отыгрыша. То есть если ваш экспресс из 5 событий выиграл 50 000 AMD, на счёт придёт 53 500 AMD.

Минус экспресса 1Win в том, что чем больше событий, тем сложнее угадать все. Добавление каждого нового события снижает вероятность общего выигрыша, даже если каждый отдельный прогноз выглядит надёжно.

Система: экспресс со страховкой

1win. Источник: Игры

Ставка Система на 1Win Армения — это формат для тех, кто хочет поставить на несколько событий сразу, но не готов терять всё из-за одной ошибки. При системе из выбранных событий автоматически создаётся набор экспрессов всех возможных комбинаций заданного размера.

Например, система «3 из 4» — это четыре события, из которых создаются четыре экспресса по три события в каждом. Если одно из четырёх событий не сыграло, три оставшихся экспресса всё равно остаются живыми. Выигрыш получается только по тем комбинациям, где все прогнозы сыграли.

Стоит система дороже, чем один экспресс: ставка умножается на количество комбинаций. При системе «3 из 4» — это четыре комбинации, значит, реальная сумма в игре в четыре раза больше номинальной ставки. Зато одна ошибка не обнуляет всё вложенное — часть купонов может принести выигрыш.

Система — более сложный инструмент 1Win, чем экспресс или ординар, и лучше начинать с него только когда уже понятна базовая механика ставок.

Кэшаут: закрыть ставку до финального свистка

Кэшаут — это возможность забрать деньги по текущему расчётному значению до того, как событие завершилось. Если ваш экспресс на три события уже выиграл два из трёх, а третье идёт не так, как хотелось, — кэшаут даёт зафиксировать часть прибыли вместо того, чтобы ждать финала и рисковать потерять всё.

На 1Win Армения кэшаут доступен для отдельных событий и купонов, кнопка появляется прямо на странице активных ставок. Сумма кэшаута рассчитывается автоматически и зависит от текущего счёта и оставшегося времени: чем лучше идут ваши события, тем выше предложение. Если ситуация разворачивается против вас — сумма кэшаута будет ниже первоначальной ставки, но это всё равно лучше, чем полный проигрыш.

Одно важное ограничение: ставки, по которым воспользовались кэшаутом, не засчитываются при отыгрыше бонуса. Это стандартное условие 1Win, которое стоит учитывать, если на счёте активен бонусный баланс.

Лайв: ставки во время матча

Лайв на 1Win Армения работает для всех перечисленных форматов — ординара, экспресса и системы. Во время матча коэффициенты обновляются непрерывно: после гола, красной карточки, перехода инициативы. В лайве можно войти в ставку на тех условиях, которые сложились уже в ходе игры — иногда это интереснее, чем прематчевые линии.

Для части событий в лайве доступны бесплатные стримы прямо на 1Win. Это удобно: не нужно открывать сторонние ресурсы, можно наблюдать за матчем и делать ставки в одном окне.

Что выбрать

У каждого формата 1Win Армения своя логика. Ординар — когда есть один чёткий прогноз и не хочется зависеть от других событий. Экспресс — когда интересно умножить потенциальный выигрыш и воспользоваться бонусом за количество событий. Система — когда выбираете несколько событий и хотите сохранить шанс на выигрыш даже при одной ошибке. Кэшаут — когда ситуация на поле меняется и разумнее взять меньше, чем потерять всё. Всё это есть на 1Win в армянских драмах, с лайв-трансляциями и поддержкой 24/7 на армянском языке.