После атаки на Иран русские заговорили о том, что США нельзя доверять на переговорах по Украине (The Washington Post, США)

WP: удары по Ирану усилили скепсис Москвы в отношении переговоров с Вашингтоном

Удары по Ирану усилили сомнения Кремля в контексте переговоров с Вашингтоном, пишет WP. Давление Запада лишь подтверждает, что Москве придется добиваться своих целей военным путем. Но, несмотря на удары по союзникам и попытки изоляции, Россия не собирается отступать.

Мэри Илюшина (Mary Ilyushina), Наталья Аббакумова (Natalia Abbakumova), Дэвид Штерн (David L. Stern)

Сосредоточившись на попытках свергнуть правительство Ирана, Вашингтон фактически отложил переговоры по украинскому урегулированию. В Москве на этом фоне все чаще говорят, что своих целей Кремлю придется добиваться военными средствами.

С тех пор, как началась американо-израильская кампания на Иран, а первые ракеты обрушились, российские государственные СМИ и политологи размышляют над вопросом: всегда ли переговоры с США заканчиваются ракетами по столице?

Газета "Московский комсомолец" даже опубликовала статью с таким заголовком — причем в виде утверждения, а не вопроса. В ней утверждалось, что президент Дональд Трамп требует мирного соглашения по Украине, а сам "пожирает" российских союзников одного за другим и "убаюкивает нас сказками о невиданных перспективах российско-американского сотрудничества".

"Нам пора проснуться", — подытожил обозреватель Дмитрий Попов.

Решение Трампа устранить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в самый разгар переговоров с посланником президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером утвердило московских "ястребов" в том, что дипломатия хрупка и ненадежна — а, возможно, и вовсе бессмысленна в мире, где США не гнушаются военной силой для достижения своих целей.

Нападение на Иран также укрепило убежденность российских милитаристов в том, что спецоперация может быть урегулирована лишь на поле боя и что Владимир Путин должен безраздельно посвятить себя военной кампании. Перспектива появления независимой и прозападной Украины у российских рубежей для них — плацдарм для многолетних попыток Запада окружить и, в конечном счете, уничтожить Россию.

Известный российский внешнеполитический аналитик Федор Лукьянов, который консультирует Кремль и российских дипломатов, заявил в интервью радиостанции, что американо-израильская кампания в Иране "знаменует собой переход к другому типу международных отношений", где вы "в любой момент можете превратиться из собеседника на переговорах в мишень и жертву".

"Как переговоры-то вести в такой ситуации, если ты знаешь, что они в любой момент могут перейти в прямую атаку на тебя лично?" — риторически спросил Лукьянов.

Россия, как и Иран, за последние недели направляла официальных лиц на встречи с Уиткоффом и Кушнером в Женеве. И Москва, как и Тегеран, отдает себе отчет в том, что США и союзники по НАТО считают ее угрозой.

Поскольку внимание Белого дома сейчас приковано к Ирану, неясно, когда именно американские, российские и украинские посланники возобновят переговоры. На этой неделе ожидался новый раунд в Турции, но глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что он был отложен по указанию Вашингтона.

"Мы готовы были ехать в Турцию, перенесла эту встречу именно американская сторона. Сказали: „Давайте на следующей неделе“. Такова информация, которой мы располагаем на сегодняшний день", — заявил Зеленский украинским СМИ во вторник.

Трамп побеседовал с Путиным по телефону в понедельник — впервые с начала года. Российские официальные лица почуяли возможность извлечь выгоду из боевых действий на Ближнем Востоке, особенно из-за скачка цен на нефть и перспективы, что Трамп приостановит или полностью отменит санкции против российской нефти.

Во ходе телефонного разговора Россия опровергла, что делилась разведданными с Ираном, сказал Уиткофф в интервью CNBC во вторник. Ранее The Washington Post сообщала, что Москва предоставляет Ирану данные целеуказания для ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Украина во многом опирается на аналогичную помощь США и союзников по НАТО.

"Вчера во время телефонного разговора с президентом русские сказали, что никаких сведений не передавали, — сказал Уиткофф. — Мы можем поверить им на слово. Они действительно это сказали. И вчера утром, независимо друг от друга, мы с Джаредом созванивались с Ушаковым, который засвидетельствовал то же самое", — добавил он, имея в виду Кушнера и помощника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.

Даже если отмести в сторону опосредованную борьбу, неясно, насколько стороны верят в переговоры по Украине — особенно Москва.

Всего за 15 месяцев были свернуты трое лидеров, которые долгое время были союзниками Путина, — Башар Асад в Сирии, Николас Мадуро в Венесуэле и Хаменеи в Иране — причем двое последних в результате прямого вмешательства США. Это подорвало позиции России на мировой арене, и она с опаской наблюдает за дальнейшей агрессией Вашингтона.

"Абсолютно очевидно, что эти действия создают неприятный фон для дальнейших американо-российских переговоров, — сказал российский исследователь, тесно связанный с высокопоставленными российскими дипломатами и пожелавший высказываться о российском правительстве на условиях анонимности. — Непонятно, как нам обсуждать украинскую повестку дня, если США позволяют себе подобные действия по отношению к российскому партнеру — это подрывает все, им нельзя доверять, это во многом дискредитирует США как посредника".

Российский политолог и почетный профессор Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов* предположил, что война в Иране лишь укрепит Путина во мнении, что он правильно сделал, что ввел войска.

"По сути, вся логика того, как Запад решает вопросы, — от Белграда в 1999 году до Тегерана в 2026 году — убеждает Москву в том, что того, кто ударит последним, первым же и растопчут, — сказал Пастухов. — Поэтому они бьют везде, где смогут дотянуться, всеми известными способами. Сейчас будет трудно убедить Путина в том, что он хоть в чем-либо ошибался. А своим сомневающимся союзникам он всегда сможет указать на Тегеран и сказать: "Видите? На их месте могли быть мы".

Однако Кремль по-прежнему осторожничает с критикой Трампа, осознавая, что ему предстоит искусно лавировать на переговорах с Вашингтоном, если он до сих пор надеется продавить свои максималистские требования — или хотя бы сократить американскую поддержку Киева, после чего Москва добьется своего военным путем.

Многие западные аналитики полагают, что Путин все это время был настроен на военную победу.

По данным самого Кремля, в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом самым резкой фразой из уст Путина стала "израильско-американская агрессия против Ирана". Российской лидер призвал к "скорейшей деэскалации конфликта и его решению политическими средствами", однако от прямой критики Трампа воздержался.

"Как бы зол Путин ни был, он не собирается портить отношения с Трампом, — заявил директор Института России при Королевском колледже Лондона Сэм Грин у себя в Х. — Во-первых, Хаменеи это не вернет. Но, что еще важнее, Трамп для Путина — главный рычаг давления на Европу. Так что он будет держать руку на пульсе".

Сумбурные авиаудары по всему Ближнему Востоку также дают Москве надежду на скорое преимущество в борьбе с Украиной, считают официальные лица и аналитики.

Краткосрочные выгоды от скачка цен на нефть и втягивания США в набирающую обороты региональную войну на данный момент может перевесить последствия гибели Хаменеи. Западное оружие, предназначенное для Украины, также может быть переброшено на Ближний Восток.

Из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке украинские чиновники уже трудятся изо всех сил, чтобы гарантировать жизненно важные поставки западного оружия и систем ПВО.

У Украины же имеются собственные причины не доверять администрации Трампа: мало того, что ее риторика временами совпадает с московской, так еще и она неоднократно давила на Киев, пытаясь навязать ему требования Кремля.

Главным препятствием на переговорах было и остается настойчивое требование Москвы, чтобы Украина сдала непокоренную часть Донбасса. По словам украинских официальных лиц, Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина отказалась от контроля и согласилась на создание демилитаризованной зоны.

"У Украины есть и свои причины для беспокойства... Это сомнения в том, что США могут выступать подлинно беспристрастным посредником — еще до недавних событий на Ближнем Востоке", — сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве и старший аналитик некоммерческой организации "Вернись живым" Николай Белесков.

По словам Белескова, так было с самого начала второго президентского срока Трампа.

Переданные через Уиткоффа требования Москвы стали поводом для шантажа, а "риторика администрации Трампа больше отражает российскую трактовку ситуации, чем украинскую", сказал он, добавив, что Вашингтон ставит "искусственные временные рамки, чтобы похвастаться прогрессом на переговорах".

Но, несмотря на "многочисленные поводы для беспокойства", Белесков подчеркнул, что Киев решительно привержен переговорам: "Вот путь, который выбрала Украина: стремиться смягчить требования США, не портя при этом отношений с командой Трампа".

Параллельно украинские войска продолжают борьбу за возвращение территорий — так руководство страны надеется переломить ситуацию за столом переговоров. В недавнем интервью Владимир Зеленский заявил, что Россия будет добросовестно вести переговоры лишь когда военные издержки станут непомерно высоки.

"Серьезные переговоры, — заявил Зеленский итальянской газете Corriere della Sera, — начнутся лишь когда его армия начнет таять".

Статья написана при участии Кэтрин Белтон

*признан иноагентом в России