В России создают инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией. Модули РОС будут запускать на «Ангаре-А5М»

Об этом сообщили в пресс-службе РКС

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) создает наземную инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией (РОС) и ее обслуживания.

Наземный сегмент будет включать новую систему антенн и технических средств, расположенных на командно-измерительных пунктах от Калининграда до Камчатки. Выведение модулей и других элементов станции обеспечат комплексы средств измерений, сбора и обработки информации РКС космодромов Байконур и Восточный, а также новый трассовый измерительный пункт на Сахалине, расположенный на "амурской" траектории ракет-носителей, — сообщили в пресс-службе РКС.

Холдинг разрабатывает новый вид унифицированных командно-измерительных станций и технических средств. Эти станции планируется разместить по всей территории России — они будут обеспечивать информационную поддержку и управление космическими аппаратами будущей Российской орбитальной станции (РОС). Для полноценного управления РОС также проведут модернизацию антенного комплекса геостационарных спутников-ретрансляторов системы «Луч».

Как сообщили в пресс-службе, модули станции и пилотируемые транспортные корабли будут запускать с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5М». Специально под эту ракету холдинг доработает технические и программные средства измерительных комплексов на космодромах Байконур и Восточный.

После создания российского программного обеспечения и всей необходимой конструкторской документации специалисты РКС начнут объединять все системы в единый интегрированный комплекс. Это позволит приступить к строительству Российской орбитальной станции в 2028 году.