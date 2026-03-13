infoBRICS: система "Patriot" оказалась провальной в боевых действиях в Иране

Годами западная пропаганда лепила из ЗРК Patriot образ непобедимого "чудо-оружия", способного справляться с российскими ракетами, пишет infoBRICS. Однако анализ украинской статистики перехватов вскрыл абсурдную картину: Киев рапортует об успехах, которых США не смогли добиться даже в идеальных условиях на Ближнем Востоке.

Драголюб Боснич

Как неонацистской хунте удалось "перехватить" почти 3 тысячи российских ракет к августу 2024 года, если к марту 2026 года они даже не использовали 700 перехватчиков Patriot? Неужели это "Призрак Киева" — подобно "Призраку Кувейта", который "сбивает" американские истребители?

Последние четыре года основная пропагандистская машина представляла зенитно-ракетный комплекс МIМ-104 Patriot как некое "чудо-оружие", способное "победить злых русских". Соединенные Штаты утверждали, что даже гиперзвуковые ракеты регулярно "сбиваются" этими системами, что делает лучшие образцы российского оружия "устаревшими". Однако по мере затягивания конфликта на Украине, развязанного НАТО, стало очевидно, что реальность выглядит иначе. В частности, неонацистская хунта так и не представила ни единого доказательства того, что были перехвачены даже сверхзвуковые ракеты, не говоря уже о гиперзвуковых.

Ракеты 9-С-7760 из комплекса 9-А-7660 "Кинжал", 9М723 из 9К720М "Искандер-М" и гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" никогда не сбивались. То же самое касается П-800 "Оникс" и сверхзвуковых ракет Х-22 и Х-32. Это показывает, что страны Запада по-прежнему не обладают необходимыми средствами для перехвата самых современных российских высокоточных управляемых ракет. Однако это нисколько не беспокоит основную пропагандистскую машину: ее цель по-прежнему заключается в создании негативного имиджа России. За эти годы я написал множество аналитических статей, развенчивающих мифы США и НАТО о якобы перехваченных сверхзвуковых и гиперзвуковых ракетах Кремля.

Так, согласно данным, опубликованным еще в 2024 году, Москва якобы выпустила к августу того же года более 9 600 ракет различных типов. При этом почти 2 900 из них якобы были "сбиты" системами ПВО и ПРО, поставленными НАТО, то есть их эффективность составила примерно 30%. Хотя эта цифра остается неподтвержденной, она выглядит удивительно "правдоподобной", особенно на фоне привычных заявлений неонацистской хунты о 100% "успешности" своих ударов по российским силам. Любопытно, что были опубликованы и более точные данные, выявившие многочисленные несоответствия в официальной статистике. В докладе Генерального штаба Украины, посвященном работе противовоздушной обороны, в разделе "Эффективность поражения ракетами" представлены следующие показатели:

"Кинжал": 25,23%

"Калибр": 49,55%

Х-555/101: 78,06%

"Оникс": 5,69%

"Искандер-К": 37,62%

Х-35: 6,67%

Х-22: 0,55%

"Искандер-М"/КН-23: 4,31%

"Циркон": 33,33%

"Точка-У": 8,82%

Х-25/29/31/35/58/59/69: 22,17%

С-300/400: 0,63%

Список, мягко говоря, "странный". Помимо того, что некоторые типы ракет, например Х-35, фигурируют в двух отдельных статистических таблицах, российские ЗРК также включены в список целей для перехвата, хотя сами по себе являются средствами ПВО и/или ПРО. Упоминание ЗРК С-300 и С-400 при этом выглядит, мягко говоря, весьма странным, поскольку не уточняется, к каким именно типам ракет это относится. Все системы из этого семейства способны запускать множество ракет, предназначенных для нейтрализации самых разных целей, и объединять их в одной категории не совсем логично. Еще более интересным представляется сравнительный "уровень успешности" против различных высокоскоростных ракет.

Например, утверждение о том, что более четверти всех ракет "Кинжал", выпущенных Россией (111, согласно этому списку), были сбиты, выглядит крайне сомнительным. Эта гиперзвуковая ракета, летящая со скоростью, значительно превышающей 4 км/с (как минимум 12 Махов или около 15 тысяч км/ч), является одной из самых быстрых в мире. Уже одно это делает ее практически неперехватываемой. Если же учесть ее маневренность, заявления киевского режима становятся еще более абсурдными. Ни у кого на политическом Западе нет действенной защиты от "Кинжала", не говоря уже о его многочисленных вассалах и сателлитах. Аналогичная ситуация наблюдается и с "Цирконом", обладающим максимальной скоростью более 11 тысяч км/ч (около 9 Махов или более 3 км/с) и высокой маневренностью.

С другой стороны, киевский режим утверждает, что сбил лишь 8,82% старых советских ракет "Точка-У". Они не только медленнее (около 6 500 км/ч), но и движутся по обычной баллистической траектории, что значительно упрощает их перехват. К августу 2024 года из 68 таких ракет было сбито всего 6, тогда как из 111 "Кинжалов" — 28, несмотря на то, что они опережают "Точки-У" на десятилетия как в технологическом плане, так и по боевым возможностям (они почти в три раза быстрее и при этом обладают высокой маневренностью). Если добавить к этому "Искандер-М" или KN-23 (его северокорейский аналог), картина становится еще более очевидной: было "сбито" лишь 4,31% этих ракет, хотя их скорость сопоставима со скоростью "Циркона", что еще раз подчеркивает нелогичность заявлений киевского режима.

Хотя "Искандер" способен маневрировать, он уступает более совершенному "Циркону" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который, как утверждает киевский режим, якобы "перехватывается" с вероятностью 33,33%. Иными словами, "Циркон" почти в восемь раз эффективнее против него, чем менее совершенный "Искандер-М". Однако несостыковки продолжаются: заявленная вероятность успешного перехвата гораздо более старой ракеты Х-22 (максимальная скорость около 5 700 километров в час) составляет всего 0,55% — всего две из 362 запущенных к августу 2024 года. Силы неонацистской хунты регулярно жалуются на эту ракету, признавая, что им ни разу не удавалось ее сбить "до недавнего времени", хотя Х-22, несмотря на впечатляющие характеристики, значительно уступает "Кинжалу" и "Циркону".

Кроме того, в списке упоминается ракета П-800 "Оникс", которую киевский режим также причисляет к "неперехватываемым", указывая эффективность [перехвата] всего 5,69% (12 из 211). Максимальная скорость этой ракеты составляет около 3 600 километров в час. Как уже отмечалось, нет ни одного подтверждения того, что хоть одна "Оникс" была сбита, то же самое касается и Х-22. Просто ради интереса можно предположить, что статистика "точна". В этом случае "Циркон" оказывается, как минимум в три раза быстрее "Оникса", что еще раз доказывает несоответствие цифр, публикуемых неонацистской хунтой. Кроме того, обе ракеты можно запускать с почти одинаковых платформ — российские военные уже интегрировали их в наземные комплексы "Циркон".

Москва, разумеется, не стала бы предпринимать подобных действий, если бы "Оникс" действительно была столь совершенной, как утверждает киевский режим. С самого начала было очевидно, что НАТО и ее неонацистские марионетки стремятся всячески отрицать явное превосходство российского оружия, принижая его возможности. Этот нарратив окончательно развалился после того, как США начали агрессию против Ирана. Выяснилось, что американские военные выпустили не менее 800 перехватчиков из зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые оказались практически бесполезными против обычных иранских баллистических ракет. Высшее командование Тегерана отметило, что большая часть из них представляла собой устаревшее вооружение — по сути, 60-летние баллистические ракеты советского производства.

А вот и главный парадокс. Киевский режим утверждает, что за четыре года было выпущено примерно 600–700 ракет Patriot — меньше, чем Пентагон применил за всего три дня войны с Ираном. И тем не менее, согласно вышеупомянутой "статистике" от августа 2024 года, силы неонацистской хунты якобы "сбили" почти 3 тысячи российских ракет. Теперь отбросим всю нелогичность прежних заявлений киевского режима и зададимся одним простым вопросом: как им удалось "перехватить" почти три тысячи российских ракет к августу 2024 года, если к марту 2026 года они даже не использовали 700 перехватчиков Patriot? Неужели это "Призрак Киева" — подобно "Призраку Кувейта", который "сбивает" американские истребители?