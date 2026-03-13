Войти
Польша ввела в эксплуатацию первую очередь "антидроновой стены" на границе с Белоруссией

364
0
0
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией.
Источник изображения: © Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter

ЦАМТО, 12 марта. Польша ввела в эксплуатацию первую очередь "антидроновой стены" на границе с Белоруссией. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

По его словам, первая очередь "антидроновой стены" контролирует несколько десятков километров границы. При этом министр заявил, что намерением властей страны является оборудование данными системами "всей нашей восточной сухопутной и морской границы".

В конце октября 2025 года заместитель министра внутренних дел и администрации польской республики Чеслав Мрочек заявил, что Польша строит на восточной границе систему борьбы с дронами. Он добавил, что завершить строительство "антидроновой стены" планируется в 2026 году.

Белоруссия
Польша
