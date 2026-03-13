Войти
Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?

Фото: Iranian Defense Ministry / AP
Фото: Iranian Defense Ministry / AP.

Иранские скоростные торпеды Hoot назвали угрозой судоходству в Ормузском проливе

Иран захотел применить высокоскоростные торпеды Hoot, созданные по аналогии с советскими торпедами «Шквал», которые считаются настоящим кошмаром Военно-морских сил (ВМС) США. Заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави считает, что Иран запустит их в ближайшие дни.

«У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды (...), возможно, в ближайшие дни мы их применим», — сказал он.

Hoot развивает скорость до 100 метров в секунду

При движении под водой, благодаря явлению гидродинамической кавитации (формированию воздушного слоя между поверхностью аппарата и водой), торпеда развивает скорость до 360 километров в час (около 100 метров в секунду). Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что дальность действия торпеды, составляющая 10-13 километров, требует сближения с кораблями ВМС США.

«Высокая скорость Hoot радикально сокращает время реакции противника, делая эти торпеды чрезвычайно сложной целью для традиционных систем противоторпедной обороны военных кораблей», — пишет издание, отмечая, что Израиль и США заинтересованы в уничтожении носителей Hoot.


ВМС Ирана.
Источник: Iranian Defense Ministry / AP

Как сообщил «Российской газете» руководитель Центра анализа политических и военных конфликтов Андрей Клинцевич, технически такие ракеты‑торпеды могут запускаться как с подводных лодок, так и со специально подготовленных прибрежных баз: подводных тоннелей, скрытых пусковых позиций на дне и в скальных массивах, о развитии которых Иран уже не раз заявлял. То есть вдоль побережья и в районе Ормузского пролива могут быть заранее подготовлены скрытые точки пуска, откуда по кораблям противника в любой момент может уйти залп, отметил специалист.

«Сочетание мин, прибрежных ракетных батарей и высокоскоростных подводных аналогов "Шквала" превращает узкий пролив в потенциальную убойную зону, где крупный корабль США может быть поражен за считаные секунды после обнаружения. А потеря эсминца или тем более крупного корабля в Ормузе — это уже не тактический эпизод, а удар по самому образу американского военного превосходства», — сказал Клинцевич.

Для прохода через Ормузский пролив суда должны получать разрешение Ирана

В ответ на массированные воздушные налеты американских и израильских истребителей власти Ирана перекрыли Ормузский пролив. В связи с этим с начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, согласно данным отчета Конференции ООН по торговле и развитию, транзит судов через него сократился на 97 процентов. Для прохода через пролив судно должно получить разрешение властей, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

Кроме того, следствием военной операции стали масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, что в итоге привело к стремительному росту мировых цен на сырье. Например, в США увеличили прогноз стоимости эталонной марки североморской нефти Brent сразу на треть (плюс 33,66 процента), говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Ожидается, что сырье будет дороже: вместо 57,69 — уже 78,84 доллара за баррель.

В свою очередь, Япония, Южная Корея и другие союзники США в Азии столкнулись с энергетическим кризисом из-за военной операции США против Ирана, но не получают от американской администрации ни указаний, ни помощи. Дело в том, что они сильно зависят от поставок нефти и газа через Ормузский пролив, которые фактически остановились после первых ударов по Ирану две недели назад.

Ранее глава Министерства энергетики (Минэнерго) США Крис Райт отмечал, что возобновление судоходства в Ормузском проливе может произойти в течение ближайших 14 дней.

