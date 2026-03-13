ЦАМТО, 12 марта. Министерство войны США подыскивает команду из опытных инвестбанкиров для распределения 200 млрд. долл. в оборонные проекты с целью технологического сдерживания Китая.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Semafor со ссылкой на документы ведомства.

"Пентагон формирует новую команду из инвестбанкиров с опытом в сфере частных инвестиций, которая в течение трех лет направит 200 млрд. долл. в оборонные сделки с целью противодействия усилению Китая", – пишет издание.

Всего Пентагон планирует привлечь до 30 финансовых экспертов из крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и JP Morgan. Работа в новом подразделении будет строиться по системе временного прикомандирования на срок до трех лет, отмечает Semafor.

В своих документах Пентагон называет политику 1990-х "пиковым неолиберализмом", виня ее в усилении Китая и подрыве производственной безопасности США. Привлекая банкиров, Министерство войны США ставит перед ними задачу остановить рост военного влияния Пекина и вернуть контроль над цепочками поставок, критически важных для обороны, цитирует "РИА Новости" публикацию Semafor.