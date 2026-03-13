Замкомандующего КСИР подтвердил наличие на вооружении Ирана сверхскоростных кавитационных торпед

ЦАМТО, 12 марта. Заместитель командующего КСИР бригадный генерал Али Фадави в официальном программном заявлении подтвердил оперативный статус и наличие на вооружении Ирана сверхскоростных кавитационных торпед.

Заявление было сделано 11 марта в эфире иранского государственного телевидения (IRIB).

По утверждению высокопоставленного представителя командования КСИР, Иран на текущий момент является вторым государством в мире после Российской Федерации, успешно освоившим полный цикл технологий производства и боевого применения торпед, развивающих скорость до 100 м/с.

В контексте роста региональной напряженности заявление А.Фадави интерпретируется экспертами как подтверждение готовности КСИР к асимметричному ответу на угрозы в акватории Персидского и Оманского заливов.

Речь идет о семействе иранских скоростных кавитационных торпед "Хут" (Hoot). Согласно оценкам профильных аналитических центров, данный комплекс представляет собой результат глубокого обратного инжиниринга советской/российской скоростной торпеды ВА-111 "Шквал".

Технологическая преемственность прослеживается с середины 1990-х годов; по ряду разведданных, критическая техническая документация и натурные образцы были получены Тегераном при посредничестве КНР. Иранскому оборонно-промышленному комплексу удалось адаптировать твердотопливную ракетную двигательную установку под национальную элементную базу, обеспечив функционирование системы в режиме суперкавитации. Принцип действия основан на создании вокруг корпуса торпеды паровой каверны (газового пузыря), что радикально снижает гидродинамическое сопротивление и позволяет достигать скоростей, в 3-4 раза превышающих показатели стандартных парогазовых или электрических торпед.

Основные ТТХ системы "Хут"

- Тип двигательной установки: специализированный твердотопливный ракетный двигатель (РДТТ).

- Максимальная скорость: до 360 км/ч (100 м/с) в режиме установившейся кавитации.

- Дистанция поражения: базовая дальность составляет от 7 до 10 км. В последних модификациях, представленных ОПК Ирана, заявлено увеличение радиуса действия до 13-15 км.

- Глубина пуска: штатный пуск осуществляется с глубины до 100 м, что обеспечивает скрытность носителя.

- Боевое снаряжение: фугасная боевая часть массой 210 кг, оптимизированная для поражения крупных надводных целей и подводных лодок.

Оперативное применение и носители

В качестве основных платформ-носителей комплекса "Хут" выступают как надводные, так и подводные средства ВМС КСИР. К ним относятся специализированные высокоскоростные ракетные катера, а также дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 877ЭКМ "Кило" российского производства и малые ПЛ национального проекта типа Ghadir.

Хронология испытаний и учений

- Апрель 2006 г.: первичная демонстрация возможностей комплекса в ходе масштабных учений "Великий пророк" (Great Prophet).

- Период с февраля 2015 г. по май 2017 г.: серия контрольно-проверочных пусков в стратегически важном районе Ормузского пролива для подтверждения надежности РДТТ.

- Январь 2023 г.: отработка интеграции торпед "Хут" в единую систему управления огнем подводных носителей в рамках маневров "Зольфагар-1401". Были продемонстрированы алгоритмы поражения групповых морских целей в условиях активного радиоэлектронного противодействия.