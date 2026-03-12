CNN: Россия поделилась с Ираном тактикой применения ударных дронов типа Shahed

Источник изображения: topwar.ru

Россия поделилась с Ираном тактикой применения ударных дронов, утверждает CNN со ссылкой на источник в одной из западных разведок.

Западные издания ни в какую не верят, что Россия не участвует, хотя бы опосредовано, в конфликте на Ближнем Востоке, поэтому придумывают различные сценарии, где обязательно будут фигурировать русские. Масла в огонь подливает тот факт, что Россия сотрудничает с Ираном и не скрывает этого. Поэтому информацию о местонахождении американцев мы Ирану уже передавали, беспилотники поставляли, теперь учим иранцев их применению.

В общем, как сообщает CNN, Россия помогает Ирану совершенствовать тактику применения ударных дронов типа Shahed на основе опыта конфликта на Украине, включая атаки «волнами» и маневры для обхода средств ПВО. Как показывают боевые действия, Иран стал чаще применять ударные дроны, причем действовать они стали намного «умнее». Россия перешла от общей поддержки к конкретике.

То, что раньше было общей поддержкой, теперь вызывает всё большую обеспокоенность. Это включает в себя стратегии наведения БПЛА, которые Россия применяла в Украине.

Ранее сообщалось, что Киев отправил на Ближний Восток своих инструкторов по БПЛА, а также какое-то количество дронов-перехватчиков. Причем это ни у кого вопросов и обеспокоенности не вызвало. А предположения о том, что Россия могла передать тактику применения дронов Ирану, — это такая обеспокоенность, что некоторые западные эксперты ни спать, ни кушать не могут.