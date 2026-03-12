Генерал КСИР: У нас есть сюрприз для врага - ракеты подводного базирования

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави заявил о том, что у Ирана для противников припасён ракетный «сюрприз», о котором те даже не подозревают.

По словам Фадави, в ближайшее время КСИР может применить свои новейшие ракеты для поражения целей на контролируемых противником территориях.

В интервью иранскому ТВ иранский генерал заявил, что речь идёт о ракетах, «которые запускаются из-под воды»:

Мы в ближайшие дни их применим.

У Ирана остаются несколько боеспособных подводных лодок, включая ДЭПЛ проекта 887ЭКМ, а также мини-подлодки «Гадир», которые создавались специально для использования в водах Персидского залива. Подводное водоизмещение малых субмарин «Гадир» всего 150 тонн, экипаж – 7 человек. При этом «Гадиры» вооружены крылатыми ракетами, которые могут выпускаться по целям и из подводного положения. Это КР «Наср», способные поражать различные объекты, включая боевые корабли и портовую инфраструктуру противника.

Но называть эти ракеты новейшими сложно, потому что Иран демонстрировал их использование в ходе учений ещё в 2019 году. Или теперь речь идёт о другом ракетном вооружении?

Тем временем в сети появляются кадры прилёта беспилотника по топливному терминалу в оманском порту Салала:

В результате удара терминал был объят пламенем. Примечательно, что сняли и опубликовали в сети эти кадры китайские рабочие.