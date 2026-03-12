Войти
Военное обозрение

Генерал КСИР: У нас есть сюрприз для врага - ракеты подводного базирования

239
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави заявил о том, что у Ирана для противников припасён ракетный «сюрприз», о котором те даже не подозревают.

По словам Фадави, в ближайшее время КСИР может применить свои новейшие ракеты для поражения целей на контролируемых противником территориях.

В интервью иранскому ТВ иранский генерал заявил, что речь идёт о ракетах, «которые запускаются из-под воды»:

Мы в ближайшие дни их применим.

У Ирана остаются несколько боеспособных подводных лодок, включая ДЭПЛ проекта 887ЭКМ, а также мини-подлодки «Гадир», которые создавались специально для использования в водах Персидского залива. Подводное водоизмещение малых субмарин «Гадир» всего 150 тонн, экипаж – 7 человек. При этом «Гадиры» вооружены крылатыми ракетами, которые могут выпускаться по целям и из подводного положения. Это КР «Наср», способные поражать различные объекты, включая боевые корабли и портовую инфраструктуру противника.

Но называть эти ракеты новейшими сложно, потому что Иран демонстрировал их использование в ходе учений ещё в 2019 году. Или теперь речь идёт о другом ракетном вооружении?

Тем временем в сети появляются кадры прилёта беспилотника по топливному терминалу в оманском порту Салала:

Источник изображения: topwar.ru

В результате удара терминал был объят пламенем. Примечательно, что сняли и опубликовали в сети эти кадры китайские рабочие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)