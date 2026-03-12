Войти
Военное обозрение

ИИ дал устаревшие координаты: США атаковали школу для девочек в Иране «случайно»

230
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные объясняют удар ракетой «Томагавк» по школе в Иране, в результате чего погибли более 170 учениц, «ошибкой при определении цели» вследствие использования устаревших координат.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования, американские военные намеревались нанести удар по соседней иранской базе, однако использовали предоставленные искусственным интеллектом устаревшие координаты. При этом американские военные не удосужились проверить предоставленную ИИ информацию.

Несмотря на откровенную халатность, приведшую к трагедии, американские власти, похоже, не планируют наказывать виновных и признать роковую ошибку, допущенную своими военными. Более того, спустя почти 2 недели с момента трагедии глава Центрального командования армии США Брэд Купер с упоением рассказывает о передовых методах определения приоритетных целей при помощи искусственного интеллекта.

В свою очередь, британский премьер Кир Стармер продолжает упорно игнорировать ошибочность выбранного своими американскими союзниками курса. Когда Стармера прямо спросили в парламенте, считает ли он удар ракетой «Томагавк» по начальной школе для девочек в Иране военным преступлением, он проигнорировал этот вопрос, вместо этого начав рассказывать о мерах для защиты граждан Британии на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп и вовсе до последнего времени утверждал, что удар по школе якобы нанесла армия Ирана при помощи перепрограммированного «Томагавка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)