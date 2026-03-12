"На Черном море": стало известно, в какую страну США направят войска (Bloomberg, США)

Bloomberg: Румыния готова разрешить США использовать авиабазу на Черном море

Румыния готова предоставить США свою базу на Черном море, передает Bloomberg. Как сообщают аоноимные источники, Вашингтон может временно разместить на базе истребители и до 500 военных для проведения операций на Ближнем Востоке.

Андра Тиму (Andra Timu), Эрик Мартин (Eric Martin)

По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, Румыния готова одобрить просьбу США о временном размещении истребителей на авиабазе на Черном море для содействия военным операциям на Ближнем Востоке.

Как сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность при обсуждении военных операций, Вашингтон намеревается направить несколько самолетов на авиабазу имени Михаила Когэлничану для осуществления более масштабного тылового обеспечения и дозаправки. Один из источников отметил, что США также планируют разместить в Румынии до 500 солдат.

Президент Румынии Никушор Дан созвал в среду заседание Верховного совета обороны, чтобы обсудить потенциальные "дополнительные военные возможности" на румынской территории, не упоминая при этом США. Напомним, что Румыния является членом НАТО с 2004 года.

Этот шаг следует за принятым в октябре решением США сократить количество войск в Румынии, поскольку Вашингтон пересматривает свои приоритеты в области обороны, чтобы сосредоточить внимание на других регионах мира. Это вызвало беспокойство среди членов восточного фланга НАТО, которые опасаются, что на фоне конфликта на Украине может произойти резкое сокращение военной поддержки Европы.

Обращение США к Румынии также последовало за отказом Мадрида разрешить Соединенным Штатам использовать испанские военные базы для помощи в продолжающейся военной операции США против Ирана.

Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

В Румынии на авиабазе имени Михаила Когэлничану дислоцированы несколько сотен американских солдат, и вместе с Польшей она является местом базирования системы противоракетной обороны Aegis Ashore, развернутой более десяти лет назад для противодействия потенциальным угрозам со стороны Ирана.