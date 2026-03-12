НАТО атакует: из Польши хотят сделать бастион для ударов по России (Die Welt, Германия)

Welt: Польша собирается строить самую мощную в Европе сеть ПВО

Польша анонсировала беспрецедентный проект строительства ПВО, пишет Welt. Теперь она может превратиться в настоящего ощетинившегося натовского дикобраза под боком у России. Правда, кое-что может пойти не по плану.

Филипп Фриц (Filipp Fritz)

После многочисленных нарушений своего воздушного пространства Польша ускоренно наращивает оборону. Высокотехнологичная система должна укрепить восточный фланг НАТО. То, с какой скоростью Варшава продвигает проект, отражает нынешнюю ситуацию в сфере безопасности альянса.

Это исторический момент, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он, по его словам, никогда не употребляет такие слова легкомысленно, но "сегодня мы действительно являемся свидетелями абсолютного прорыва в плане эффективной и действенной защиты польской, европейской и натовской восточной границы". Польша, подчеркнул Туск, не только укрепляет собственную безопасность, но и задает стандарты внутри Альянса.

И действительно: Варшава запускает систему SAN — польское сокращение от System Antydronowy, то есть "система противодействия беспилотникам", которая, как утверждается, станет самым современным в Европе комплексом защиты от дронов. Проект должен быть готов к применению уже в этом году. Стоимость — около 3,5 миллиарда евро.

Система SAN включает мобильные комплексы, радары и так называемые средства воздействия, например, боеприпасы, беспилотники или системы радиоэлектронного подавления. Все эти новинки разместят на восточной и северо-восточной границе Польши. Речь идет о 700 системах в 18 дивизионах, подтвердил замминистра обороны Цезарий Томчик, отвечающий за осуществление проекта "Восточный щит". Комплекс SAN станет частью этой структуры.

Пока в других европейских странах, например, в Германии, все еще спорят о правовых рамках противодействия беспилотникам, Польша вновь действует на опережение. Она наращивает вооруженные силы как ни одно другое крупное государство НАТО: в 2024 и 2025 годах на оборону ушло более 4% ВВП, а в нынешнем году планируется 5%.

Причин, по которым Варшава торопится, несколько. Главная — географическое положение. "Польша, и мы постоянно подчеркиваем это в разговорах с партнерами в Европе и США, является фронтовым государством НАТО в Европе. Поэтому мы несем определенные издержки, но принимаем эту роль и берем на себя ответственность", — говорит Томчик.

Угроза массовых атак беспилотниками

В Варшаве убеждены: в случае эскалации Россия в первую очередь ударит по Польше или одной из стран Балтии (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ). Уже сейчас Польша, как считают в стране, сталкивается с нарастающим числом гибридных атак, включая диверсии, шпионаж, кампании дезинформации и кибератаки (бездоказательные обвинения, направленные исключительно на разжигание истерии, — прим. ИноСМИ).

В сентябре 2025 года 19 беспилотников вошли в воздушное пространство Польши — это был один из самых тяжелых эпизодов. Более семи часов БПЛА находились над польской территорией, после чего их, как сообщается, сбили польские и нидерландские истребители F-16 и F-35. Варшавский аэропорт пришлось закрыть, жителям восточных регионов рекомендовали не покидать дома.

Для Польши массовые налеты дронов — не абстрактная угроза. При этом очевидно и другое: меры защиты должны быть дешевле, чем применение истребителей, которые используют ракеты стоимостью в миллионы евро. Именно этот опыт, как подчеркивается, и стал причиной того, что SAN теперь создают в форсированном режиме.

Это стало возможным еще и потому, что Польша задолго до начала широкомасштабных боевых действий на Украине начала модернизировать армию. "Дроны — это одно, но в целом Польша уже много лет активно вкладывается в противовоздушную оборону. Мы видим, насколько это важно. Если бы Украина могла повернуть время вспять, она бы гораздо больше инвестировала в ПВО — на всех уровнях", — говорит Томчик. Польша считает себя особенно уязвимой из-за близости боевых действий на Украине, но при этом ее армия и промышленность, как отмечается, выигрывают от обмена опытом с украинской стороной.

У Польши уже действует несколько программ защиты воздушного пространства: "Висла" — на базе батарей Patriot для перехвата ракет на дистанции до ста километров, а также системы "Нарев" и "Пилица" для ближней обороны. На эти программы Польша тратит 50–60 миллиардов евро. Если "Висла" и "Нарев" реализуются в сотрудничестве с США и Великобританией, то для SAN правительство в основном закупает решения у польской промышленности.

Ключевую роль играет государственный оборонный холдинг PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa). "Если говорить исключительно о системе SAN, то есть о противодроновой обороне, более 60% добавленной стоимости приходится на польскую промышленность, — говорит Томчик. — Первые батареи профинансируют из бюджета польского государства. Следующие этапы мы планируем оплатить за счет европейских средств в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) — таким образом будет покрыто 90% всей программы SAN".

Польша — крупнейший получатель средств по программе ЕС SAFE: на нее приходится 44 миллиарда евро, то есть почти треть общеевропейских займов. Однако экспертов беспокоит высокая стоимость проекта: все закупки придется оплачивать многие годы. В самой Польше, впрочем, политические силы сходятся в одном — безопасность важнее.