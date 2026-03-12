Швейцария инициирует закупку дополнительной системы ПВО дальнего действия из-за проблем с поставками ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 11 марта. Согласно официальному заявлению Федерального совета Швейцарии от 6 марта, Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS) поручено провести углубленный анализ возможности приобретения второй наземной системы ПВО дальнего действия.

Данный шаг продиктован необходимостью экстренной компенсации прогнозируемого дефицита оборонительного потенциала, возникшего на фоне срыва графика реализации программы модернизации вооруженных сил Air2030 и изменения характера современных конфликтов.

Опыт боевых действий на Украине продемонстрировал критическую роль средств дальнего огневого поражения (крылатых и тактических баллистических ракет), а также массированного применения БЛА по объектам административно-промышленного управления.

Для Швейцарии вопрос модернизации ПВО приобрел статус критического после вывода из эксплуатации в 2022 году британских ЗРК малой дальности "Рапира". В настоящий момент национальное воздушное пространство лишено современного наземного эшелона перехвата, что создает "оперативный вакуум" в защите суверенитета.

ЗРК "Пэтриот" остается центральным компонентом швейцарской программы Air2030, предполагающей интеграцию наземных средств с истребителями пятого поколения F-35A. В рамках одобренных контрактов на сумму 2,2 млрд. долл. Швейцария законтрактовала пять батарей ЗРК "Пэтриот", включая РЛС AN/MPQ-65 и станции управления огнем. В октябре 2023 года пакет был дополнен контрактом на 300 млн. швейцарских франков для закупки современных перехватчиков PAC-3 MSE (до 72 ед.).

Однако в июле 2025 года администрация США официально уведомила партнеров об изменении приоритетов в экспортных поставках "Пэтриот" в пользу Украины. Теперь сроки передачи систем Швейцарии смещены на 4-5 лет относительно первоначального графика (2026-2028 гг.). Текущий срок завершения поставок сдвинут на 2030-2032 гг. Данная задержка, сопряженная с ростом стоимости жизненного цикла, уже привела к сокращению заказа на истребители F-35A с 36 до 30 ед. для удержания бюджета программы в утвержденных рамках.

Для снижения зависимости от американской цепочки поставок Швейцария рассматривает европейские решения, обеспечивающие более надежный доступ к запчастям и инфраструктуре обслуживания в кризисных ситуациях:

SAMP/T NG (Eurosam, Франция/Италия). Комплекс на базе ЗУР Aster 30 Block 1NT и РЛС Ground Fire 300 с АФАР (сопровождение до 1000 целей). Обеспечивает дальность поражения до 150 км и высоту до 25 км. Ориентировочная стоимость батареи составляет 140-154 млн. евро (без БК). Система рассматривается как наиболее прямой аналог "Пэтриот", способный работать по баллистическим целям.

IRIS-T SLM (Diehl Defence, Германия). В июле 2025 года в рамках инициативы ESSI уже законтрактовано 5 систем средней дальности (до 40 км) на сумму 660 млн. швейцарских франков. Комплексы с РЛС TRML-4D рассматриваются как эшелон для защиты от БЛА и крылатых ракет в условиях сложного альпийского рельефа, где системы большой дальности могут иметь ограничения.

В оперативном плане приобретение второй системы позволит сформировать интегрированную распределенную сеть. Сочетание различных типов РЛС и головок самонаведения (активных у Aster 30 и кинетических у "Пэтриот") кратно усложняет радиоэлектронное подавление со стороны противника. Новая стратегия направлена на формирование эшелонированного заслона, способного эффективно парировать современные угрозы, включая массированные атаки дронов-камикадзе и удары тактическими ракетами по критической инфраструктуре.