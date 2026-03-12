МО Ирландии подтвердило выбор Франции в качестве предпочтительного партнера по модернизации парка бронетехники

ЦАМТО, 11 марта. Министр обороны Ирландии Хелен МакЭнти официально подтвердила выбор Франции в качестве предпочтительного партнера для реализации программы модернизации парка бронетехники ВС страны.

Правительство Ирландии одобрило проведение Министерством обороны переговоров о подписании межправительственного соглашения на поставку техники, разработанной в рамках французской программы SCORPION.

Как заявила Хелен МакЭнти, оснащение современным парком бронетехники является ключевым приоритетом в рамках "Национального плана развития Вооруженных сил" общей стоимостью 1,7 млрд. евро (2 млрд. долл.). Сотрудничество с Францией позволит снизить риски, воспользоваться накопленным опытом и обеспечить ВС страны надежным унифицированным вооружением на перспективу.

По итогам проведенной МО Ирландии оценки был сделан вывод, что программа SCORPION позволяет удовлетворить потребности ВС страны, а проведенный в 2024-2025 гг. анализ рынка показал, что в настоящее время это единственная программа, предоставляющая полный спектр требуемых возможностей. Количество закупаемой техники, ее задачи, сроки и стоимость поставки будут определены на следующем этапе переговоров. Заключить рамочное соглашение планируется к концу 2026 года.

В 2025 году Ирландия представила результаты исследования рынка Европейской комиссии и планирует проводить закупки в соответствии с Директивой ЕС о закупках в сфере обороны и безопасности.

Так, с целью замены устаревающей техники и повышения боевых возможностей ВС Ирландии намерены закупить смешанный парк колесной техники, включающий бронированные машины с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8. Правительство Ирландии в принципе приняло рекомендации отчета о замене имеющихся БТР большим по численности современным парком с достаточной огневой мощью для применения в операциях за рубежом и бронированием уровня Level.4, где это необходимо.

Первоначально планируется провести с Францией переговоры для согласования основных положений закупки, после чего заключить рамочное соглашение и, в конечном итоге, подписать контракт на приобретение.

Подход Минобороны Ирландии заключается в покупке серийных, состоящих на вооружении платформ в различных вариантах, вместо образов, находящихся на этапе разработки. В частности, в рамках программы модернизации СВ Франции SCORPION были разработаны и приняты на вооружение тяжелые многоцелевые бронированные машины "Гриффон" (VBMR) с колесной формулой 6х6, самоходные минометы "Гриффон MEPAC", бронированные разведывательные машины "Ягуар", легкие многоцелевые бронированные машины "Сервал" (VBMR-L) с колесной формулой 4х4, а также 155-мм самоходные гаубицы CAESAR.

Новая техника заменит 80 бронетранспортеров "Пиранья-3", состоящих на вооружении ВС Ирландии с 2001 года и недавно прошедших техническое обслуживание и модернизацию для продления срока службы до 2030 года. Срок эксплуатации легких тактических бронемашин ВС Ирландии уже истек и они должны быть сняты с вооружения.