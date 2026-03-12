ВВС и ПВО Сербии приступили к интеграции китайских УР CM-400AKG в состав комплекса вооружения МиГ-29

ЦАМТО, 11 марта. Согласно фотоматериалам, опубликованным в профильных мониторинговых ресурсах, экипажи МиГ-29СМ ВВС и ПВО Сербии начали этап практических испытаний китайских высокоскоростных УР класса "воздух-земля" CM-400AKG.

На опубликованных Дунав Intel снимках зафиксирован борт, оснащенный двумя единицами данного высокоточного оружия (ВТО) на подкрыльевых пилонах. По оценке профильных экспертов, наличие ракет на внешней подвеске подтверждает проведение программы испытаний на аэродинамическую совместимость носителя с новым типом подвески, а также отработку программно-аппаратной интеграции систем управления оружием (СУО). По имеющимся данным, партия авиационных средств поражения была доставлена на авиабазу Батайница в течение последних 8 месяцев несколькими грузовыми авиарейсами. Сербия стала первым европейским государством, принявшим на вооружение системы данного класса.

Интеграция CM-400AKG радикально трансформирует функционал сербского авиапарка, насчитывающего 14 ед. МиГ-29. Первоначально данные самолеты, прошедшие модернизацию до уровня "СМ", рассматривались преимущественно как перехватчики ПВО. Внедрение китайского ВТО превращает их в многоцелевые ударные платформы, способные реализовывать концепцию "stand-off" – нанесение ударов по стратегическим объектам (авиабазам, узлам связи, позиционным районам ПРО) без захода в зону поражения зональных средств ПВО вероятного противника. Это существенно повышает потенциал сдерживания и меняет баланс сил в Балканском регионе.

Данный проект реализуется в рамках долгосрочной стратегии Белграда по диверсификации военно-технического сотрудничества и снижению зависимости от монопольных поставщиков. В настоящее время в структуре ВС Сербии успешно интегрированы ВиВТ производства РФ (самолеты, вертолеты), КНР (ЗРК FK-3, разведывательно-ударные БЛА CH-92A и CH-95), а также подписаны соглашения на поставку французских истребителей "Рафаль". Использование китайских ракет на платформах советского образца подтверждает готовность сербских специалистов к гибридным решениям в сфере вооружений.

Авиационная ракета CM-400AKG разработана специалистами китайской корпорации CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) на базе технологий тактической ракетной системы SY-400. Данное изделие классифицируется как квазибаллистическая ракета, обладающая высокой выживаемостью при преодолении систем ПВО противника.

Длина ракеты составляет 5,1 м, диаметр корпуса – 0,4 м, стартовая масса изделия достигает 910 кг. УР способна поддерживать высокую сверхзвуковую скорость на маршевом участке траектории полета. При переходе в пикирование на конечной стадии полета скорость боеприпаса увеличивается до 4,5-5,0М. Эффективный радиус действия варьируется от 100 до 240 км в зависимости от высоты и скоростного режима носителя в момент пуска.

В конструкции ракеты реализован комбинированный принцип управления. На маршевом участке задействована инерциальная навигационная система (ИНС), комплексированная с модулями коррекции по сигналам спутниковых систем GPS и Beidou. Для конечного наведения заказчику предлагается линейка сменных головок самонаведения (ГСН): активная радиолокационная, инфракрасная или телевизионная. Также предусмотрен пассивный режим для поражения излучающих целей (РЛС).

Заявленное круговое вероятное отклонение (КВО) составляет 5-10 м.

Ракета CM-400AKG предлагается с двумя различными типами боевых частей (БЧ). В зависимости от характера цели, их масса различается из-за конструкции.

Фугасная БЧ (150 кг) предназначена для поражения площадных целей, незащищенной техники или кораблей. Она легче, так как основной объем занимает взрывчатое вещество, создающее мощную ударную волну.

Проникающая БЧ (200 кг) тяжелее из-за массивного стального "корпуса-наконечника". Чтобы пробить несколько метров бетона или зайти глубоко в грунт перед взрывом, ракете нужна большая кинетическая энергия и прочная оболочка, которая не разрушится при ударе.

Благодаря огромной скорости (до 5,0М) ракета в проникающем варианте превращается в "лом". Даже без учета взрывчатки, удар на такой скорости обладает колоссальной разрушительной силой, что позволяет уничтожать заглубленные бункеры и бетонные укрытия.

Оценочная экспортная стоимость УР составляет порядка 1,67 млн. долл.