Bloomberg: Нынешний Иран – противник, с которым США никогда не имели дело ранее

240
0
0

Спустя две недели после начала операции против Ирана в Пентагоне, судя по всему, начали осознавать масштаб стратегического просчета. То, что задумывалось как классическая кампания с применением подавляющей силы, обернулось для Соединенных Штатов столкновением с противником принципиально нового типа. Иран, как пишет Bloomberg, не похож ни на одного из тех, с кем американская армия имела дело прежде.

Вашингтон привык воевать с армиями, чья мощь исчисляется танками и самолетами. Тегеран сделал ставку на асимметричный ответ – ракеты и беспилотники, которые копились годами, рассредоточивались и прятались по всей территории страны. Иранский военный бюджет меньше ВВП американского штата Вермонт, но этого оказалось достаточно, чтобы создать арсенал, способный истощать ресурсы первой в мире экономики.

По оценкам аналитиков, только за первые дни боевых действий союзники израсходовали более тысячи перехватчиков Patriot PAC-3. Это почти вдвое превышает годовой объем производства этих высокотехнологичных ракет. Интенсивность иранских ударов снизилась более чем на 80%, но Тегеран продолжает ежедневные атаки по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико констатирует:

Это первая война, где противник обладает такими возможностями.

В Пентагоне, похоже, только начинают осознавать, что привычные методы ведения боевых действий здесь не работают. Иран не стремится к генеральному сражению, он методично навязывает противнику войну на истощение.

