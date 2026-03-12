Войти
КНДР провела серию испытательных пусков стратегических крылатых ракет с борта эсминца УРО "Чвэ Хен"

Эсминец "Чвэ Хён", КНДР
Эсминец "Чвэ Хён", КНДР.
Источник изображения: ЦТАК

ЦАМТО, 11 марта. ВМС Корейской народной армии (КНА) 10 марта провели серию испытательных пусков стратегических крылатых ракет (СКР) морского базирования.

Согласно официальному заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), запуски СКР производились с борта эсминца УРО "Чвэ Хен" в акватории Желтого моря. Контроль за ходом выполнения полетных заданий и функционированием корабельных систем в дистанционном режиме (по каналам видеосвязи) осуществлял Ким Чен Ын.

Основной целью мероприятия заявлена комплексная оценка оперативных возможностей эсминца "Чвэ Хен" по выполнению огневых задач, а также верификация надежности национальной интегрированной системы управления стратегическим оружием. Особое внимание уделялось проверке алгоритмов сопряжения ракетного комплекса с обновленной корабельной боевой информационно-управляющей системой (БИУС).

Технические характеристики носителя

Эсминец УРО "Чвэ Хен" является головным кораблем данного класса, построенным на мощностях судостроительной верфи в Нампхо (спущен на воду 25 апреля 2025 года). Платформа имеет оценочное полное водоизмещение в пределах 5000-5500 т, что делает ее крупнейшим боевым кораблем в составе ВМС КНА.

Корабль оснащен универсальными установками вертикального пуска (УВП) модульного типа. Общее количество ячеек оценивается в 74-88 ед. Конструкция УВП предполагает использование четырех типоразмеров ракет (малые, средние, большие и сверхбольшие), что обеспечивает высокую гибкость в размещении боекомплекта, включая ЗУР, тактические баллистические ракеты и СКР большой дальности.

В носовой части размещена 130-мм (по другим данным – 127-мм) универсальная АУ.

Эшелонированная ПВО/ПРО ближней зоны представлена зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК), конструктивно схожими с российским "Панцирь-МЕ", и двумя 30-мм установками CIWS (тип АК-630).

Противолодочный контур включает носовую гидроакустическую станцию (ГАС) и два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата ДТА-53, интегрированных в кормовую надстройку.

Параметры испытаний

В ходе активной фазы испытаний из кормового модуля УВП был выполнен залповый пуск шести единиц СКР. По данным объективного контроля, изделия идентифицированы как ракеты семейства "Хвасал-2" (Hwasal-2), способные оснащаться тактическими ядерными боезарядами. Суммарное время нахождения ракет на траектории составило около 169 мин.

Как заявлено, полученные телеметрические данные подтверждают проектные ТТХ по максимальной дальности и стабильности работы маршевых двигателей. В настоящее время корабль продолжает программу заводских ходовых испытаний и ТОиР перед официальным вступлением в боевой состав флота.

