В Пентагоне распорядились удалить продукцию Anthropic из военных систем США

Пентагон
Пентагон.
ЦАМТО, 11 марта. Военное ведомство США уведомило командование американских Вооруженных сил о необходимости удалить модели искусственного интеллекта, разработанные компанией Anthropic, из своих систем в течение 180 дней.

Как передает "РИА Новости", это следует из внутреннего меморандума Пентагона, озвученного телеканалом CBS.

"Подразделения военного министерства прекратят использование всех продуктов указанной компании во всех системах военного министерства в течение 180 дней", – говорится в документе, подписанном директором по информационным технологиям Пентагона Кирстен Дэвис.

В документе отмечается необходимость уделить особое внимание системам, связанным с национальной безопасностью, ядерным оружием, противоракетной обороной, преемственностью государственной власти, а также критически важным военным системам, которые относятся к категориям с наиболее высокими требованиями по защите и продолжению работы в условиях кибератак.

"Исключения будут рассматриваться только для очень важных видов деятельности, которые непосредственно обеспечивают проведение операций по обеспечению национальной безопасности, когда не существует реальной альтернативы, и (при условии, что – ред.) запрашивающее подразделение должно представить на утверждение всеобъемлющий план снижения рисков", – говорится в документе.

В документе также содержится требование о том, чтобы компании, сотрудничающие с Пентагоном, в течение 180 дней прекратили использование всех продуктов Anthropic при выполнении контрактов министерства.

Как напоминает "РИА Новости", Пентагон 6 марта официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что признал компанию угрозой для цепочки поставок военного ведомства.

Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.

