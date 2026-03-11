Войти
Китай расписался в неспособности сделать передовой литограф как у ASML — отрасль признана слабой и раздробленной

Литографическая машина ASML
Литографическая машина ASML.
Источник изображения: ASML

У Китая проблемы с ПО для проектирования микросхем, кремниевыми пластинами и, собственно, литографами

Лидеры крупнейших технологических компаний Китая (SMIC, YMTC, Naura, Empyrean) опубликовали программную статью в журнале Science and Technology Review. В ней они открыто признали уязвимость национальной полупроводниковой индустрии (ее назвали «мелкой, фрагментированной и слабой») и призвали к мобилизации ресурсов для создания независимой технологической базы.

Авторы выделили ключевые направления, где США сдерживают развитие Китая. Это программное обеспечение для проектирования микросхем, кремниевые пластины и оборудование для литографии.

Топ-менеджеры китайских техно-гигантов сообщили, что государственные ресурсы распыляются между тысячами мелких игроков, а чтобы построить «китайский ASML» к 2030 году (конец 15-й пятилетки), необходимы консолидация усилий и создание механизмов слияния компаний под эгидой государства.

Китай тратит огромные средства на создание передовых литографов, и даже достиг определенных успехов в создании компонентов, но собрать из них работающую EUV-машину пока не удалось.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
