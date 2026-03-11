Войти
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон заказал у Lockheed Martin комплектующие для истребителей F-35

353
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Пентагон заключил с Lockheed Martin 700-миллионный контракт на комплектующие F-35

Контракт на 700,4 млн долларов, заключенный Пентагоном и Lockheed Martin, предусматривает закупку материалов и комплектующих длительного цикла производства для истребителей F-35, включая самолеты, предназначенные для Дании.

Корпорация Lockheed Martin подписала соглашение с американским военным ведомством на сумму 700,4 млн долларов, передает РИА" Новости". Средства пойдут на приобретение комплектующих для истребителей F-35. В этот заказ также включены машины для правительства Дании и других иностранных партнеров.

Представители министерства обороны США опубликовали официальное заявление с подробностями сделки. "Данная модификация предусматривает закупку материалов, деталей и компонентов длительного цикла производства в поддержку партий 20 и 21 самолётов F-35", – подчеркнули в ведомстве.

Основная часть работ пройдет в техасском городе Форт-Уэрт. Производство также затронет заводы в Калифорнии, Флориде, Нью-Гэмпшире, Мэриленде, а также предприятия в Италии и Британии. Завершить реализацию проекта планируется к декабрю 2030 года.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на 5 млрд долларов для модернизации истребителей F-35.

Корпорация объявила о планах создания беспилотной версии данной боевой машины.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Италия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
