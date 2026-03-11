В США заявили о разработке и испытаниях компактного лазерного оружия против БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

В США представлено оружие лазерного типа, способное сбивать беспилотники. Разработка велась специалистами компании Lyocon и уже, как утверждается, прошла «кинетические» испытания.

Речь идёт о переносной лазерной установке, которая позволяет обнаружить и нейтрализовать дрон на расстоянии в несколько сотен метров. В компании говорят о том, что лазерная установка может интегрироваться даже с винтовкой, что позволяет использовать саму винтовку как оружие двойного назначения – и против живой силы, и против БПЛА.

Из презентации нового американского оружия:

Используется многоволновая система направленной энергии, работающая в зелёном, синем и инфракрасном диапазонах лазерного излучения, что позволяет нейтрализовать широкий спектр типов дронов.

Мощность, в зависимости от типа дрона, варьируется – от 1 до 10 ватт в узком пучке направленных волн.

Из презентация:

Точная коллимация позволяют лазеру оставаться сфокусированным и надёжным в изменяющихся условиях.

Представитель компании заявляет, что такое оружие способно защитить личный состав, транспортные средства и критически важную инфраструктуру от беспилотных угроз.

Добавляется, что сама по себе цель заключалась в разработке компактной модульной системы, способной обеспечивать эффективные оптические средства противодействия угрозам со стороны беспилотников, сохраняя при этом оперативную гибкость.