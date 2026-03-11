Войти
Военное обозрение

В США заявили о разработке и испытаниях компактного лазерного оружия против БПЛА

364
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США представлено оружие лазерного типа, способное сбивать беспилотники. Разработка велась специалистами компании Lyocon и уже, как утверждается, прошла «кинетические» испытания.

Речь идёт о переносной лазерной установке, которая позволяет обнаружить и нейтрализовать дрон на расстоянии в несколько сотен метров. В компании говорят о том, что лазерная установка может интегрироваться даже с винтовкой, что позволяет использовать саму винтовку как оружие двойного назначения – и против живой силы, и против БПЛА.

Из презентации нового американского оружия:

Используется многоволновая система направленной энергии, работающая в зелёном, синем и инфракрасном диапазонах лазерного излучения, что позволяет нейтрализовать широкий спектр типов дронов.

Мощность, в зависимости от типа дрона, варьируется – от 1 до 10 ватт в узком пучке направленных волн.

Из презентация:

Точная коллимация позволяют лазеру оставаться сфокусированным и надёжным в изменяющихся условиях.

Представитель компании заявляет, что такое оружие способно защитить личный состав, транспортные средства и критически важную инфраструктуру от беспилотных угроз.

Добавляется, что сама по себе цель заключалась в разработке компактной модульной системы, способной обеспечивать эффективные оптические средства противодействия угрозам со стороны беспилотников, сохраняя при этом оперативную гибкость.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели