Власти Литвы одобрили финансирование ряда оборонных проектов и сборку ОБТ "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 10 марта. МНО Литвы 4 марта объявило, что литовское правительство одобрило распределение средств из Государственного фонда обороны на 2026 год в размере 710,5 млн. евро (более 826 млн. долл.), а также сборку на территории страны ОБТ "Леопард-2A8".

Государственный фонд обороны формируется за счет доходов государственного бюджета, получаемых от прибыли, акцизных сборов, подоходного налога, налога на недвижимость, других налогов, взносов на обеспечение безопасности и других источников финансирования, предусмотренных "Законом о государственном фонде обороны". Любой желающий также может добровольно внести свой вклад в фонд, как частные лица, так и предприятия. Цель фонда – накопление и направление средств на стратегически важные проекты в области обороны, гражданской обороны и национальной безопасности.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, выделенные средства будут использоваться для развития возможностей литовской национальной дивизии, инфраструктуры 45-й немецкой танковой бригады "Litauen", закупку средств противодействия мобильности противника, обеспечения мобильности своих войск и транспортной инфраструктуры двойного назначения, а также укрепление гражданской обороны.

Министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что выделенные средства составляют около 15% оборонного бюджета. При этом большая их часть предназначена непосредственно для нужд обороны, а 504,7 млн. евро будут направлены на развитие потенциала национальной дивизии. В частности, через Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы будут закуплены гусеничные боевые машины пехоты (БМП), танки и системы имитации боевых действий.

На укрепление гражданской обороны Министерству внутренних дел выделено 35 млн. евро для развития инфраструктуры убежищ, модернизацию системы кризисного управления и гражданской обороны, а также повышение устойчивости системы здравоохранения.

На развитие инфраструктуры, необходимой для размещения возглавляемой Германией бригады НАТО на полигоне Руднинкай, выделяется 49 млн. евро.

Сумма в 34,7 млн. евро будет направлена на принятие мер по противодействию мобильности противника, включая закупку мин, взрывчатых веществ, систем минирования и других противопехотных средств.

На развитие собственной мобильности и транспортной инфраструктуры двойного назначения Министерству транспорта и связи выделено 87 млн. евро. Они будут потрачены на улучшение подъездных дорог к полигонам Пабраде и Руднинкай, а также укрепление инфраструктуры поддержки принимающей страны. По данным Министерства национального развития Литвы, эти инвестиции важны не только для военных нужд, но и для развития региональной инфраструктуры и улучшения экономической ситуации.

Правительство Литвы также одобрило предложение Министерства экономики и инноваций о признании проекта создания на территории страны завода для сборки ОБТ "Леопард-2A8" соответствующим неотложным потребностям государственной безопасности и обороны. В связи с этим к проекту будут применены дополнительные специальные инвестиционные условия, необходимые для его более быстрой и эффективной реализации. Созданная инфраструктура также обеспечит техническое обслуживание танков и будет способствовать развитию национальной оборонной промышленности.

По оценке министра экономики и инноваций Э.Грикшаса, сборка танков в Литве повысит устойчивость цепочек поставок, снизит зависимость от внешних поставщиков и создаст добавленную стоимость для экономики страны. При этом укрепление потенциала национальной оборонной промышленности становится стратегическим приоритетом, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию и возросшие угрозы безопасности в регионе.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2024 года Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), действуя от имени Агентства по приобретению продукции оборонного назначения (Defence Materiel Agency – DMA) при МНО Литвы, подписало с компанией KNDS Deutschland контракт на поставку 44 основных боевых танков "Леопард-2A8". Стоимость заказа составляет 950 млн. евро (990 млн. долл.). Помимо танков, соглашение включает поставку комплексного пакета запасных частей и обеспечение логистики.

В середине декабря 2025 года Министерство национального развития Литвы подписало с немецкими KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme, а также литовской государственной энергетической компанией EPSO-G меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сборку и техническое обслуживание ОБТ "Леопард-2A8" в Литве. В соответствии с соглашением, в Каунасской свободной экономической зоне будет построен завод для сборки до 41 танка. Поставка первого "литовского" ОБТ запланирована на начало 2028 года. Полностью сборку заказанной партии танков планируется завершить к концу 2030 года. Реализацией проекта займется компания Lithuania Defense Services (LDS), являющаяся совместным предприятием KNDS Germany и Rheinmetall Landsysteme. В предприятие планирует инвестировать около 50 млн. евро и создать до 80 новых рабочих мест к 2028 году.