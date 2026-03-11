Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

Трамп: Иран мог сам разбомбить школу для девочек с помощью ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что Иран мог сам разбомбить начальную школу для девочек в Минабе с помощью американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»).
Глава Соединенных Штатов назвал Tomahawk очень распространенным оружием и предположил, что неназванные лица могли продать эти ракеты Тегерану.
Дональд Трамп
президент США
Американский лидер также заявил, что недостаточно осведомлен о ходе расследования, и указал, что Tomahawk используются другими странами. «Они покупают их у нас. Но я, безусловно, готов смириться с результатами отчета, независимо от того, что он покажет», — добавил политик.
При этом американское издание The War Zone (TWZ) уличило Трампа во лжи. Журналисты указали, что у Ирана нет ракет Tomahawk. «Любая страна, которой США продали бы ракеты Tomahawk, должна была бы получить разрешение Государственного департамента, прежде чем передавать их третьей стороне, например Ирану», — отметила газета The New York Times.
Известно, что в настоящее время, помимо США, ракетами Tomahawk располагают только две страны — Австралия и Великобритания. В 2024 году данное оружие у Вашингтона согласилась приобрести Япония, а в 2025-м — Нидерланды. В октябре Трамп допускал, что Tomahawk могут быть переданы Украине.
|Момент удара, предположительно, американской ракеты Tomahawk в районе школы для девочек в Минабе.
|Источник: MEHR NEWS / Handout via Reuters
На обломках ракет обнаружили маркировку США
Согласно анализу, проведенному газетой The New York Times, на обломках ракет, предположительно атаковавших военно-морскую базу и начальную школу на юге Ирана 28 февраля, были видны опознавательные знаки американской крылатой ракеты.
Как отмечает издание, несмотря на то что неясно, где и как были обнаружены эти фрагменты, они содержат серийные номера и другие данные, соответствующие классификации и маркировке боеприпасов Минобороны США и его поставщиков.
«По всей видимости, эти остатки принадлежат крылатой ракете Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позже», — заключила газета.
|Местные жители и спасатели разбирают завалы школы для девочек в Минабе.
|Источник: Abbas Zakeri/ Mehr News / WANA (West Asia News Agency) via Reuters
В США прокомментировали удар по иранской школе словами «трагические ошибки случаются»
Удар по школе девочек в Минабе был нанесен 28 февраля 2026 года — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Жертвами атаки стали более ста учениц.
Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность США к удару по учебному заведению, но сказал, что «ошибки случаются».
Майкл Уолтц
постпред США при ООН
При этом ранее представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные действительно наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.