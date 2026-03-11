Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

Трамп: Иран мог сам разбомбить школу для девочек с помощью ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что Иран мог сам разбомбить начальную школу для девочек в Минабе с помощью американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»).

Глава Соединенных Штатов назвал Tomahawk очень распространенным оружием и предположил, что неназванные лица могли продать эти ракеты Тегерану.

Я скажу, что Tomahawk, один из самых мощных видов оружия, продается и используется другими странами Дональд Трамп президент США

Американский лидер также заявил, что недостаточно осведомлен о ходе расследования, и указал, что Tomahawk используются другими странами. «Они покупают их у нас. Но я, безусловно, готов смириться с результатами отчета, независимо от того, что он покажет», — добавил политик.

При этом американское издание The War Zone (TWZ) уличило Трампа во лжи. Журналисты указали, что у Ирана нет ракет Tomahawk. «Любая страна, которой США продали бы ракеты Tomahawk, должна была бы получить разрешение Государственного департамента, прежде чем передавать их третьей стороне, например Ирану», — отметила газета The New York Times.

Известно, что в настоящее время, помимо США, ракетами Tomahawk располагают только две страны — Австралия и Великобритания. В 2024 году данное оружие у Вашингтона согласилась приобрести Япония, а в 2025-м — Нидерланды. В октябре Трамп допускал, что Tomahawk могут быть переданы Украине.

Момент удара, предположительно, американской ракеты Tomahawk в районе школы для девочек в Минабе. Источник: MEHR NEWS / Handout via Reuters

На обломках ракет обнаружили маркировку США

Согласно анализу, проведенному газетой The New York Times, на обломках ракет, предположительно атаковавших военно-морскую базу и начальную школу на юге Ирана 28 февраля, были видны опознавательные знаки американской крылатой ракеты.

Как отмечает издание, несмотря на то что неясно, где и как были обнаружены эти фрагменты, они содержат серийные номера и другие данные, соответствующие классификации и маркировке боеприпасов Минобороны США и его поставщиков.

«По всей видимости, эти остатки принадлежат крылатой ракете Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позже», — заключила газета.

Местные жители и спасатели разбирают завалы школы для девочек в Минабе. Источник: Abbas Zakeri/ Mehr News / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В США прокомментировали удар по иранской школе словами «трагические ошибки случаются»

Удар по школе девочек в Минабе был нанесен 28 февраля 2026 года — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Жертвами атаки стали более ста учениц.

Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность США к удару по учебному заведению, но сказал, что «ошибки случаются».

Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки Майкл Уолтц постпред США при ООН

При этом ранее представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные действительно наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.