Израиль намерен закупить в США крупную партию авиабомб – DSCA

Флаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме.
Источник изображения: © AFP 2020 / AHMAD GHARABLI

ЦАМТО, 10 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии авиабомб, а также предоставление услуг по их поддержке. Полная стоимость заказа может составить 151,8 млн. долл.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 12 тыс. свободнопадающих авиабомб BLU-110A/B весом 1000 фунтов.

Запрос также включает инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США, техническую поддержку, другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Госсекретарь представил Конгрессу подробное обоснование наличия чрезвычайной ситуации, которая требует немедленной продажи правительству Израиля вышеупомянутой продукции оборонного назначения и предоставления услуг, что соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом, отменяются требования рассмотрения продажи Конгрессом в соответствии с разделом 36(b) Закона о контроле за экспортом оружия с внесенными в него поправками.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит обороноспособность стратегического партнера на Ближнем Востоке.

Как отмечается, продажа улучшит возможности Израиля по противодействию существующим и перспективным угрозам, усилит оборону его территории и послужит сдерживающим фактором для парирования региональных угроз.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана компания Repkon USA. Часть запрошенных BLU-110 A/B будет передана из наличия ВС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
