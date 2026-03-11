Системы Patriot становятся дефицитом — ключевая роль немецкой промышленности (Handelsblatt, Германия)

Handelsblatt: война в Иране привела к нехватке необходимых Киеву систем Patriot

Война США и Израиля с Ираном вызвала дефицит ЗРК Patriot, пишет Handelsblatt. Теперь Европа вынуждена увеличить производство систем, чтобы удовлетворить повышенный спрос. Однако украинские запросы так и останутся невыполненными, подчеркивает автор статьи.

Маркус Фассе (Markus Fasse), Франк Шпехт (Frank Specht)

Расход боеприпасов в войне с Ираном не остался без последствий: промышленный комплекс США передает поставки Европе. Два немецких концерна включаются в производство.

Мюнхен, Берлин. Война против Ирана привела к огромному расходу ракет противовоздушной обороны Соединенными Штатами и странами Персидского залива. Сейчас особенно остро ощущается нехватка ракет для систем Patriot.

По данным военных кругов, только страны Персидского залива в первые дни войны израсходовали около 800 ракет Patriot. При этом не менее значительный расход наблюдается на стороне вооруженных сил США и Израиля, которые также подвергаются ракетным обстрелам со стороны Ирана. Страны держат в секрете объем своих арсеналов, причем США постоянно подчеркивают, что у них достаточно боеприпасов. Однако эксперты все чаще выражают сомнения по этому поводу.

Высокий расход приводит и к другим последствиям: помимо стран Персидского залива, в ракетах нуждается и Украина, ведущая боевые действия против России. Однако производственные мощности компаний-производителей ракет Patriot ограничены.

Так, компания Lockheed Martin за последние три года утроила производство ракет Pac-3, однако в год выпускается только 600 единиц. В январе в компании заявили, что с 2026 года производство будет увеличено до 2000 единиц, что в первую очередь позволит покрыть повышенный спрос, вызванный конфликтом на Украине, расходы на который берут на себя европейские страны.

Американский производитель Raytheon, выпускающий более дешевую и менее мощную версию Pac-2, также планирует удвоить производство. Обе компании сотрудничают с немецкой оборонной промышленностью в расширении производственных мощностей.

MBDA производит — Rheinmetall ведет переговоры

Еще до войны против Ирана немецкие компании первыми и единственными в мире заключили комплексные соглашения с американскими производителями. Так, MBDA Deutschland в сотрудничестве с Raytheon в баварском Шробенхаузене в настоящее время разворачивает производство модификации Pac-2. "Таким образом, нам удастся удвоить мировые производственные мощности по выпуску этой модификации", — пояснили в MBDA в среду в ответ на запрос.

На данный момент несколько стран НАТО заказали 1000 ракет на сумму 5,5 миллиарда долларов, но MBDA рассчитывает на значительно большее количество. "У нас есть возможности для расширения производства", — заявил представитель MBDA. В конце 2026 года должно начаться производство ракет Patriot в Германии, а в 2027 году — их поставки.

Конкурент Rheinmetall также ведет переговоры о производстве. В прошлом году концерн Dax договорился о создании совместного предприятия с Lockheed Martin, в рамках которого также планируется создать производственную линию для ракет типа Pac-3. "Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, а это слишком долго", — отметил глава Rheinmetall Паппергер, объявляя о сотрудничестве.

Patriot — это стандартная система НАТО для защиты от самолетов, ракет и крылатых ракет. Батарея состоит из системы, то есть блока управления, радаров и нескольких пусковых установок, которые можно перемещать и распределять на грузовиках. Вместе с ракетами батарея стоит не менее миллиарда долларов и теоретически способна защитить крупный город.

Система Patriot была разработана в 80-х годах и впервые использовалась в первой войне в Персидском заливе между США и Ираком, в основном для отражения российских ракет Р-17, которые Ирак запускал по Израилю. С тех пор система постоянно совершенствуется.

Более дешевый вариант Pac-2 стоит от одного до двух миллионов евро за единицу, а варианты Pac-3 — от шести до девяти миллионов. Последние имеют большую дальность действия и могут сбивать ракеты, обладающие так называемыми гиперзвуковыми свойствами. Подобное оружие, в первую очередь, входит в арсенал России. Ракеты, такие как "Орешник", уже использованные на Украине, летят со скоростью, превышающей скорость звука, и могут быстро менять направление.

Помимо членов НАТО страны Персидского залива, Тайвань и Южная Корея потратили миллиарды на приобретение систем Patriot. Желающим приобрести новые батареи сейчас приходится терпеливо ждать. Так, согласно сообщениям нескольких швейцарских СМИ в начале недели со ссылкой на правительственные круги, миллиардный заказ Швейцарии на комплекс Patriot задержится на несколько лет из-за войны в Иране. Причина: потребности самих вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников в Персидском заливе.

Украина отчаянно просит больше систем Patriot

Впрочем, наиболее остро в этой высокотехнологичной системе нуждается Украина. Россия ежедневно обстреливает страну крылатыми ракетами и ракетами средней дальности. Благодаря поставкам из Германии Украина уже располагает полдюжиной систем Patriot, но снабжение ракетами все чаще становится проблематичным.

Еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с отчаянным призывом, поскольку запасы пополняются в скудных количествах и часто как раз перед крупными волнами российских атак.

Теперь, после начала войны в Иране, он заявил итальянской газете Corriere della Sera: "Приобрести ракеты и оружие для защиты нашего воздушного пространства может быть сложно". По словам Зеленского, поставки на Украину задерживались еще во время израильско-американских авиаударов по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

Ракеты Patriot являются одним из центральных элементов "Приоритетного списка потребностей Украины" (PURL). Эта инициатива направлена на то, чтобы Украина могла приобретать в США срочно необходимые ей средства обороны, но при этом финансирование осуществлялось европейцами. Президент США Дональд Трамп особо отметил ракеты Patriot во время обсуждения PURL.

Однако эта инициатива вызывает большие сомнения по двум причинам. Во-первых, после начала войны против Ирана США, вероятно, заявят о своих собственных потребностях. Несколько дней назад начальник Генерального штаба США Дэн Кейн высоко оценил эффективность средств противовоздушной обороны, в частности батарей Patriot.

С другой стороны, согласно данным исследовательского института IfW в Киле, только несколько стран по-прежнему принимают активное участие в инициативе PURL, в частности Германия, Великобритания и государства Северной Европы. На последних встречах сторонников Украины, по всей видимости, велись настоящие торги по поводу поставки срочно необходимых ракет Patriot, поскольку многие страны уже не готовы отдавать собственные запасы, тем самым опустошая свой арсенал.