Применение систем с ИИ помогло США и Израилю поразить основные цели в Иране

337
Источник изображения: topwar.ru

Операция США и Израиля против Ирана «Эпическая ярость» является первой, в которой ключевую роль сыграл искусственный интеллект. Именно применение ИИ позволило коалиции только за первые сутки поразить более тысячи целей.

Как пишет западная пресса, на этот раз в конфликте с Ираном были использованы сразу две системы искусственного интеллекта: Maven Smart System и Claude AI. Обе использовались для ударов по целям. Они определяли их точное расположение и расставляли приоритеты по степени важности для поражения. Это помогло американцам и израильтянам начать весьма мощно.

Однако полностью полагаться на ИИ не нужно, некоторые решения таких систем понятны только им самим. Тот же применяемый американцами Claude AI является моделью, встроенной в многочисленные гаджеты. Этой системе все равно, чем заниматься, она может решать какие-нибудь задачки, следить за приготовлением пищи или определять цели для бомбардировок.

Применяемая израильтянами в секторе Газа для идентификации целей система Lavender ошибалась в каждом 10-м случае. Однако предпочтение в принятии решений все равно отдавалось ей. В то же время полная передача управления системам ИИ может привести к непоправимым последствиям. Логика принятия решений у них своя.

Недавно был проведен эксперимент, в ходе которого трем различным системам искусственного интеллекта были представлены 7 сценариев конфликтов времен холодной войны с правом действовать от руководства одной или другой страны. По итогам эксперимента 95% смоделированных ИИ сценариев закончились ядерной войной.

Системы с искусственным интеллектом, конечно, являются весьма хорошим подспорьем в любом деле, но полностью отдавать им управление не нужно. Последнее решение всегда должен принимать человек.

