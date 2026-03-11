Войти
ЦАМТО

ИИ-компания Anthropic подала иск к властям США из-за признания ее угрозой в цепочке поставок Пентагона

360
0
0
Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: © Alex Wong/ Getty Images

ЦАМТО, 10 марта. Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против федеральных властей США из-за признания ее угрозой в цепочке поставок Пентагона.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Wall Street Journal.

Пентагон 6 марта официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что признал компанию угрозой для цепочки поставок военному ведомству.

"Anthropic подала иск против администрации Трампа за то, что та признала компанию, занимающуюся разработкой ИИ, угрозой безопасности и попыталась расторгнуть с ней федеральные контракты", – говорится в статье.

Отмечается, что ответчиками в иске указаны Минобороны США, его глава Пит Хегсет, а также ряд других федеральных ведомств и чиновников американской администрации. Компания утверждает, что действия Пентагона вышли за рамки его законных полномочий, и являются местью за несогласие Anthropic с военным ведомством по ряду вопросов.

Как напоминает "РИА Новости", ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии ИИ Claude для применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.

Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 16:07
  • 14917
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 15:56
  • 452
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 11.03 15:09
  • 1
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 20:05
  • 1
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)
  • 10.03 03:34
  • 1
В Эстонии готовы обсуждать с Францией вопрос создания европейского "ядерного зонтика"
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели