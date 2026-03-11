ИИ-компания Anthropic подала иск к властям США из-за признания ее угрозой в цепочке поставок Пентагона

ЦАМТО, 10 марта. Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против федеральных властей США из-за признания ее угрозой в цепочке поставок Пентагона.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Wall Street Journal.

Пентагон 6 марта официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что признал компанию угрозой для цепочки поставок военному ведомству.

"Anthropic подала иск против администрации Трампа за то, что та признала компанию, занимающуюся разработкой ИИ, угрозой безопасности и попыталась расторгнуть с ней федеральные контракты", – говорится в статье.

Отмечается, что ответчиками в иске указаны Минобороны США, его глава Пит Хегсет, а также ряд других федеральных ведомств и чиновников американской администрации. Компания утверждает, что действия Пентагона вышли за рамки его законных полномочий, и являются местью за несогласие Anthropic с военным ведомством по ряду вопросов.

Как напоминает "РИА Новости", ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии ИИ Claude для применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.

Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.