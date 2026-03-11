Евросоюз с 2022 года выделил Киеву 195 млрд. евро, не считая кредита на 90 млрд. евро

ЦАМТО, 10 марта. Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 млрд. евро поддержки, не считая заблокированного кредита на 90 млрд. евро, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.

"ЕС является главным союзником Украины, выделив 195 млрд. евро с 2022 года. И это без учета 90-миллиардной кредитной поддержки, которая находится в стадии согласования", – цитирует "РИА Новости" заявление К.Каллас.

Как напоминает агентство, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, несмотря ни на что, добьется выделения кредита Киеву, назвав это "вопросом репутации". Кредит Украине в настоящее время блокирует Венгрия на фоне прекращения Киевом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".