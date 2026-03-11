Войти
ЦАМТО

США перебрасывают из Европы на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы Merops

Солдаты польской армии готовят беспилотник-перехватчик AS3 Surveyor, входящий в состав американской системы борьбы с беспилотниками, известной как MEROPS, на полигоне Деба в Польше
Солдаты польской армии готовят беспилотник-перехватчик AS3 Surveyor, входящий в состав американской системы борьбы с беспилотниками, известной как MEROPS, на полигоне Деба в Польше.
Источник изображения: © Getty Images / Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

ЦАМТО, 10 марта. Армия США перебрасывает со своих складов в Европе на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы Merops для борьбы с иранскими беспилотниками.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Армия США спешит перебросить на Ближний Восток системы противодействия беспилотникам, прошедшие боевое применение на Украине, чтобы предотвратить атаки Тегерана в регионе", – пишет издание.

Речь идет о небольшом количестве систем для борьбы с беспилотниками Merops, которые поступают со складов Армии США в Европе.

В ноябре 2025 года агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Румыния и Польша разворачивают систему Merops, способную обнаруживать и перехватывать беспилотники, для защиты восточного фланга НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Польша
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
