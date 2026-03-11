США перебрасывают из Европы на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы Merops

Солдаты польской армии готовят беспилотник-перехватчик AS3 Surveyor, входящий в состав американской системы борьбы с беспилотниками, известной как MEROPS, на полигоне Деба в Польше.

ЦАМТО, 10 марта. Армия США перебрасывает со своих складов в Европе на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы Merops для борьбы с иранскими беспилотниками.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Армия США спешит перебросить на Ближний Восток системы противодействия беспилотникам, прошедшие боевое применение на Украине, чтобы предотвратить атаки Тегерана в регионе", – пишет издание.

Речь идет о небольшом количестве систем для борьбы с беспилотниками Merops, которые поступают со складов Армии США в Европе.

В ноябре 2025 года агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Румыния и Польша разворачивают систему Merops, способную обнаруживать и перехватывать беспилотники, для защиты восточного фланга НАТО.